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Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
Запад хочет сделать Россию "послушной" страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, заявил глава МИД РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:35
2021-02-10T14:17
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад хочет сделать Россию "послушной" страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Обстановка на мировой арене вы видите как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас, по большому счету, "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям", — сказал Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим во время войны сотрудникам МИД, министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930-40-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей."И хотят, чтобы Россия, по большому счету, была "удобной" территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными", — добавил он.По словам Лаврова, силу, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.
https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html
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россия, сергей лавров, в мире

Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

10:35 10.02.2021 (обновлено: 14:17 10.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад хочет сделать Россию "послушной" страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Обстановка на мировой арене вы видите как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас, по большому счету, "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям", — сказал Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим во время войны сотрудникам МИД, министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930-40-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:32
Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию
"И хотят, чтобы Россия, по большому счету, была "удобной" территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными", — добавил он.
По словам Лаврова, силу, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
09:09
Путин поздравил МИД с Днем дипломата
 
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