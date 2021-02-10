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Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию
Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию
Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала главу МИД РФ Сергея Лаврова классическим дипломатом, который бьется за Россию. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:32
2021-02-10T10:32
россия
валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала главу МИД РФ Сергея Лаврова классическим дипломатом, который бьется за Россию.Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник - День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.Матвиенко поздравила коллег с Днем российской дипломатии и пообещала передать поздравления сенаторов Лаврову."Я поздравляю от имени Совета Федерации главу МИД РФ Сергея Лаврова, классического дипломата, который бьется за Россию не покладая рук", - сказала спикер на пленарном заседании палаты в среду.Она также поблагодарила работников российского дипломатического корпуса за работу "по защите национальных интересов нашей страны". "Мы гордимся нашей дипломатией", - сказала Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф, политика

Матвиенко назвала Лаврова дипломатом, который бьется за Россию

10:32 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала главу МИД РФ Сергея Лаврова классическим дипломатом, который бьется за Россию.
Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник - День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.
Матвиенко поздравила коллег с Днем российской дипломатии и пообещала передать поздравления сенаторов Лаврову.
"Я поздравляю от имени Совета Федерации главу МИД РФ Сергея Лаврова, классического дипломата, который бьется за Россию не покладая рук", - сказала спикер на пленарном заседании палаты в среду.
Она также поблагодарила работников российского дипломатического корпуса за работу "по защите национальных интересов нашей страны". "Мы гордимся нашей дипломатией", - сказала Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
09:09
Путин поздравил МИД с Днем дипломата
 
РоссияВалентина МатвиенкоСергей ЛавровСовет Федерации РФПолитика
 
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