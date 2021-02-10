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Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей
Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей
Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-10T23:30
2021-02-11T00:17
россия
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации с видео.По данным минздрава, перинатальный центр №1, о котором идет речь на видео, оснащен современной системой видеонаблюдения. За происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах перинатального центра, что обеспечивает полную прозрачность деятельности медучререждения, добавили в министерстве.Правоохранительные органы Дагестана и Ставропольского края проверят информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
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россия, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, происшествия

Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

23:30 10.02.2021 (обновлено: 00:17 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации с видео.
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"В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья – ни в текущем, ни в прошлом году", - сообщили РИА Новости в министерстве.

По данным минздрава, перинатальный центр №1, о котором идет речь на видео, оснащен современной системой видеонаблюдения. За происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах перинатального центра, что обеспечивает полную прозрачность деятельности медучререждения, добавили в министерстве.
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Правоохранительные органы Дагестана и Ставропольского края проверят информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего требуется время. Правоохранители обоих регионов работают во взаимодействии, непременно выяснят и восстановят весь ход событий. Все причастные будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

 
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