https://ria.ru/20210210/kukly-1596914660.html

Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-10T23:30

2021-02-10T23:30

2021-02-11T00:17

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ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации с видео.По данным минздрава, перинатальный центр №1, о котором идет речь на видео, оснащен современной системой видеонаблюдения. За происходящим наблюдают 190 видеокамер на всех этажах перинатального центра, что обеспечивает полную прозрачность деятельности медучререждения, добавили в министерстве.Правоохранительные органы Дагестана и Ставропольского края проверят информацию из соцсетей о том, что мужчина вместо тел новорожденных получил двух кукол, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

https://ria.ru/20201024/pensionerka-1581291874.html

https://ria.ru/20201105/kislorod-1583126634.html

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россия, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, происшествия