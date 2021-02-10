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В Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter-аккаунт МИД
В Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter-аккаунт МИД
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал тактикой мелкого РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:58
2021-02-10T09:58
россия
владимир ельченко
мид украины
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал тактикой мелкого пакостничества попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта диппредставительства МИД России в Симферополе.Ранее посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско выступили против верификации Twitter-аккаунта представительства МИД России в Крыму и потребовали его деактивировать. Посол страны в США Владимир Ельченко направил соответствующие обращение к руководству социальной сети. В украинском диппредставительстве подчеркнули, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные"."Тактика мелкого пакостничества, к которой прибегает посольство Украины в США, не может не вызвать сожаления. Дотянуться до официального аккаунта представительства российского МИД в Крыму киевские власти все равно не смогут, потому действуют согласно поговорке "видит око, да зуб неймет", тщетно пытаясь поставить под сомнение верифицированный статус аккаунта", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, остается надеяться на то, что администраторы Twitter проявят здравый смысл и не пойдут на поводу у "закусивших удила злопыхателей".
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россия, владимир ельченко, мид украины, симферополь, сша, twitter, в мире

В Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter-аккаунт МИД

09:58 10.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал тактикой мелкого пакостничества попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта диппредставительства МИД России в Симферополе.
Ранее посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско выступили против верификации Twitter-аккаунта представительства МИД России в Крыму и потребовали его деактивировать. Посол страны в США Владимир Ельченко направил соответствующие обращение к руководству социальной сети. В украинском диппредставительстве подчеркнули, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".
"Тактика мелкого пакостничества, к которой прибегает посольство Украины в США, не может не вызвать сожаления. Дотянуться до официального аккаунта представительства российского МИД в Крыму киевские власти все равно не смогут, потому действуют согласно поговорке "видит око, да зуб неймет", тщетно пытаясь поставить под сомнение верифицированный статус аккаунта", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, остается надеяться на то, что администраторы Twitter проявят здравый смысл и не пойдут на поводу у "закусивших удила злопыхателей".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
06:01
В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
 
РоссияВладимир ЕльченкоМИД УкраиныСимферопольСШАTwitterВ мире
 
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