https://ria.ru/20210210/krym-1596773199.html

В Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter-аккаунт МИД

В Крыму ответили на попытку Киева закрыть Twitter-аккаунт МИД

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал тактикой мелкого РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:58

2021-02-10T09:58

2021-02-10T09:58

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мид украины

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СИМФЕРОПОЛЬ 10 фев – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал тактикой мелкого пакостничества попытку Киева добиться деактивации Twitter-аккаунта диппредставительства МИД России в Симферополе.Ранее посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско выступили против верификации Twitter-аккаунта представительства МИД России в Крыму и потребовали его деактивировать. Посол страны в США Владимир Ельченко направил соответствующие обращение к руководству социальной сети. В украинском диппредставительстве подчеркнули, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные"."Тактика мелкого пакостничества, к которой прибегает посольство Украины в США, не может не вызвать сожаления. Дотянуться до официального аккаунта представительства российского МИД в Крыму киевские власти все равно не смогут, потому действуют согласно поговорке "видит око, да зуб неймет", тщетно пытаясь поставить под сомнение верифицированный статус аккаунта", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, остается надеяться на то, что администраторы Twitter проявят здравый смысл и не пойдут на поводу у "закусивших удила злопыхателей".

https://ria.ru/20210210/otvet-1596760284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир ельченко, мид украины, симферополь, сша, twitter, в мире