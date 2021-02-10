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Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:11
2021-02-10T14:16
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коронавирус covid-19
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."По всем прогнозам, к лету ковидные риски снизятся или исчезнут совсем", - сказала она, объясняя, почему третий Евразийский женский международный форум пройдёт в октябре этого года в очном формате.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф

Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко

14:11 10.02.2021 (обновлено: 14:16 10.02.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По всем прогнозам, к лету ковидные риски снизятся или исчезнут совсем", - сказала она, объясняя, почему третий Евразийский женский международный форум пройдёт в октябре этого года в очном формате.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
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