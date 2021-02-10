https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596821922.html

Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко

Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко

Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:11

2021-02-10T14:11

2021-02-10T14:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."По всем прогнозам, к лету ковидные риски снизятся или исчезнут совсем", - сказала она, объясняя, почему третий Евразийский женский международный форум пройдёт в октябре этого года в очном формате.

https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф