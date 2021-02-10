https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596821922.html
Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:11
2021-02-10T14:11
2021-02-10T14:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_92a21ae522464e78d09c9018a7d0becf.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Коронавирусные риски к лету этого года могут снизиться или исчезнут совсем, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."По всем прогнозам, к лету ковидные риски снизятся или исчезнут совсем", - сказала она, объясняя, почему третий Евразийский женский международный форум пройдёт в октябре этого года в очном формате.
https://ria.ru/20210210/vaktsinatsiya-1596814457.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_aa9ccc587b913cb004617775e7458f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, совет федерации рф