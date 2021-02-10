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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/katoliki-1596778003.html
Архиепископ Пецци: сравнение Навального с Робин Гудом несерьезно
Архиепископ Пецци: сравнение Навального с Робин Гудом несерьезно
Революции не могут произвести "доброкачественных" изменений в обществе, в то же время в России некоторая часть населения глубоко не удовлетворена положением... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:35
2021-02-10T14:06
религия и мировоззрение
павел пецци
новости - религия и мировоззрение
алексей навальный
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Революции не могут произвести "доброкачественных" изменений в обществе, в то же время в России некоторая часть населения глубоко не удовлетворена положением вещей, заявил РИА Новости председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, комментируя недавние протестные акции в Москве."Я лично уверен, что революции не в состоянии произвести доброкачественные изменения в обществе. Все социальное учение Церкви говорит о том, что любые конфликты необходимо разрешать не насилием, а посредством диалога и примирения, посредством помощи друг другу, не видя в другом врага", - сказал он.На просьбу прокомментировать свое утверждение агентству Конференции епископов Италии о том, что приписываемая Западом оппозиционеру Алексею Навальному роль Робин Гуда несколько преувеличена, глава российских католиков пояснил, что это образ, который употребила итальянская журналистка, бравшая у него интервью, и он "характерен для западной прессы в целом". "Я же ответил, что, на мой взгляд, это сравнение преувеличено и несерьезно, и стоило бы думать, прежде чем использовать такие выражения", - отметил Пецци.При этом он признал, что в России "по крайней мере некоторая часть общества глубоко не удовлетворена положением вещей", и "это необходимо принять всерьез", тем более что, добавил архиепископ, "за исключением некоторых эксцессов, люди выражают свой протест мирно и цивилизованно"."Конечно, Церковь, в частности Католическая, не может давать конкретных указаний в сфере политики, потому что Церковь не вмешивается в политику. Однако Церковь напоминает всем, в том числе и властям, о том, что необходимо для здоровой жизни общества с точки зрения Евангелия и нравственного закона", - сказал собеседник агентства.По мнению Пецци, существующие в России проблемы свойственны всему миру и "носят вселенский характер", поскольку "одно из следствий глобализации - это то, что у нас больше не осталось "своих", местных проблем, все они становятся проблемами для всего мира". Примером чего, по словам иерарха, является, в том числе, пандемия коронавируса, которую невозможно преодолеть в изоляции от других.Отвечая на вопрос о том, обращались ли к нему за советом, ходить на акции или нет, и что он отвечает в подобных случаях, глава российских католиков сообщил, что никто из верующих не обращался к нему с подобным вопросом, потому что "Церковь не дает указаний или даже советов по этому поводу". Каждый христианин и каждый человек вообще должен "принять свою ответственность выносить суждение о том, что происходит", добавил архиепископ.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Блогера задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590942796.html
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павел пецци, новости - религия и мировоззрение, алексей навальный

Архиепископ Пецци: сравнение Навального с Робин Гудом несерьезно

10:35 10.02.2021 (обновлено: 14:06 10.02.2021)
 
© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья ГилёваПредседатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци
Председатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья Гилёва
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Революции не могут произвести "доброкачественных" изменений в обществе, в то же время в России некоторая часть населения глубоко не удовлетворена положением вещей, заявил РИА Новости председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, комментируя недавние протестные акции в Москве.
"Я лично уверен, что революции не в состоянии произвести доброкачественные изменения в обществе. Все социальное учение Церкви говорит о том, что любые конфликты необходимо разрешать не насилием, а посредством диалога и примирения, посредством помощи друг другу, не видя в другом врага", - сказал он.
На просьбу прокомментировать свое утверждение агентству Конференции епископов Италии о том, что приписываемая Западом оппозиционеру Алексею Навальному роль Робин Гуда несколько преувеличена, глава российских католиков пояснил, что это образ, который употребила итальянская журналистка, бравшая у него интервью, и он "характерен для западной прессы в целом". "Я же ответил, что, на мой взгляд, это сравнение преувеличено и несерьезно, и стоило бы думать, прежде чем использовать такие выражения", - отметил Пецци.
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При этом он признал, что в России "по крайней мере некоторая часть общества глубоко не удовлетворена положением вещей", и "это необходимо принять всерьез", тем более что, добавил архиепископ, "за исключением некоторых эксцессов, люди выражают свой протест мирно и цивилизованно".
"Конечно, Церковь, в частности Католическая, не может давать конкретных указаний в сфере политики, потому что Церковь не вмешивается в политику. Однако Церковь напоминает всем, в том числе и властям, о том, что необходимо для здоровой жизни общества с точки зрения Евангелия и нравственного закона", - сказал собеседник агентства.
По мнению Пецци, существующие в России проблемы свойственны всему миру и "носят вселенский характер", поскольку "одно из следствий глобализации - это то, что у нас больше не осталось "своих", местных проблем, все они становятся проблемами для всего мира". Примером чего, по словам иерарха, является, в том числе, пандемия коронавируса, которую невозможно преодолеть в изоляции от других.
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Отвечая на вопрос о том, обращались ли к нему за советом, ходить на акции или нет, и что он отвечает в подобных случаях, глава российских католиков сообщил, что никто из верующих не обращался к нему с подобным вопросом, потому что "Церковь не дает указаний или даже советов по этому поводу". Каждый христианин и каждый человек вообще должен "принять свою ответственность выносить суждение о том, что происходит", добавил архиепископ.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Блогера задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Религия и мировоззрениеПавел ПецциНовости - Религия и мировоззрениеАлексей Навальный
 
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