https://ria.ru/20210210/ipoteka-1596845402.html

Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку

Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку

Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:47

2021-02-10T15:47

2021-02-10T16:41

игорь рыбаков

россия

ипотека

youtube

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forbes

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них.Бизнесмен отметил, что есть две категории людей. Первые — это бедные люди, которые берут ипотеку и выплачивают ее несколько десятилетий. Переплата, по его словам, составляет несколько квартир.Вместо переезда и развития человек привязывается к этой квартире, а банк получает деньги. Он предложил работать над повышением доходов: через смену работы, через переквалификацию профессии, через открытие собственного бизнеса.Ко второй категории он отнес "счастливчиков", которые досрочно погасили ипотеку. По его словам, они могли бы купить квартиру и без кредита, просто подкопив. Поэтому в расчете на них в первый год банки нагружают заемщика страховками и комиссиями.Он предложил грамотно "складировать" деньги и потом взять квартиру в рассрочку. Дискуссии по поводу ипотек он назвал бессмысленными, а те, кто все-таки взял жилье в такой кредит, по словам бизнесмена, "посадили себя в добровольное рабство".Миллиардер Игорь Рыбаков не в первый раз критикует ипотеку. В конце прошлого года он уже заявлял, что люди, которые взяли ипотеку, по его мнению, боятся потерять работу и репутацию и они начинают зависеть от выплат по кредиту.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года миллиардер занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210203/ipoteka-1595779039.html

https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь рыбаков, россия, ипотека, youtube, технониколь, forbes, общество