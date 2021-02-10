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Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку
Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку
Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:47
2021-02-10T16:41
игорь рыбаков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них.Бизнесмен отметил, что есть две категории людей. Первые — это бедные люди, которые берут ипотеку и выплачивают ее несколько десятилетий. Переплата, по его словам, составляет несколько квартир.Вместо переезда и развития человек привязывается к этой квартире, а банк получает деньги. Он предложил работать над повышением доходов: через смену работы, через переквалификацию профессии, через открытие собственного бизнеса.Ко второй категории он отнес "счастливчиков", которые досрочно погасили ипотеку. По его словам, они могли бы купить квартиру и без кредита, просто подкопив. Поэтому в расчете на них в первый год банки нагружают заемщика страховками и комиссиями.Он предложил грамотно "складировать" деньги и потом взять квартиру в рассрочку. Дискуссии по поводу ипотек он назвал бессмысленными, а те, кто все-таки взял жилье в такой кредит, по словам бизнесмена, "посадили себя в добровольное рабство".Миллиардер Игорь Рыбаков не в первый раз критикует ипотеку. В конце прошлого года он уже заявлял, что люди, которые взяли ипотеку, по его мнению, боятся потерять работу и репутацию и они начинают зависеть от выплат по кредиту.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года миллиардер занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210203/ipoteka-1595779039.html
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игорь рыбаков, россия, ипотека, youtube, технониколь, forbes, общество

Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку

15:47 10.02.2021 (обновлено: 16:41 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСовладелец корпорации "ТехноНИКОЛЬ", сооснователь "Рыбаков Фонда" Игорь Рыбаков
Совладелец корпорации ТехноНИКОЛЬ, сооснователь Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них.
Бизнесмен отметил, что есть две категории людей. Первые — это бедные люди, которые берут ипотеку и выплачивают ее несколько десятилетий. Переплата, по его словам, составляет несколько квартир.
"Люди не умеют считать деньги. Банки это используют", — пояснил миллиардер.
Вместо переезда и развития человек привязывается к этой квартире, а банк получает деньги. Он предложил работать над повышением доходов: через смену работы, через переквалификацию профессии, через открытие собственного бизнеса.
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Ко второй категории он отнес "счастливчиков", которые досрочно погасили ипотеку. По его словам, они могли бы купить квартиру и без кредита, просто подкопив. Поэтому в расчете на них в первый год банки нагружают заемщика страховками и комиссиями.
"И когда через два года этот умник, погасив ипотеку, смотрит, какая получилась переплата, он рвет на себе волосы <...> В первые годы банк заберет очень большие суммы", — заявил Рыбаков.
Он предложил грамотно "складировать" деньги и потом взять квартиру в рассрочку. Дискуссии по поводу ипотек он назвал бессмысленными, а те, кто все-таки взял жилье в такой кредит, по словам бизнесмена, "посадили себя в добровольное рабство".
Миллиардер Игорь Рыбаков не в первый раз критикует ипотеку. В конце прошлого года он уже заявлял, что люди, которые взяли ипотеку, по его мнению, боятся потерять работу и репутацию и они начинают зависеть от выплат по кредиту.
Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года миллиардер занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
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Игорь РыбаковРоссияИпотекаYouTubeТехноникольForbesОбщество
 
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