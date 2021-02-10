https://ria.ru/20210210/insult-1596873795.html

Невролог рассказал, как распознать "тихий инсульт"

Невролог рассказал, как распознать "тихий инсульт"

"Тихий инсульт" может проявиться на ранней стадии при прохождении медицинского обследования. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил невролог Петр... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-10T17:49

2021-02-10T17:49

2021-02-11T05:47

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. "Тихий инсульт" может проявиться на ранней стадии при прохождении медицинского обследования. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил невролог Петр Труханов.Как ранее объяснила невролог Аминат Долова, тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики.Труханов посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, на которой делается анализ крови на свертываемость и ЭКГ. Он также отметил, что анализ МРТ способен показать любые даже минимальные изменения, но этот метод, по словам Труханова, дорогостоящий. Также невролог подчеркнул, что пациенты сами часто не обращают внимание на сигналы, указывающие на болезнь. "Ну вот у мужчины средних лет онемела рука. Он что, побежит к врачу? <…> А вот все-таки идти надо, потому что, если онемела больше, чем на пять минут, больше чем на 20-30 минут, — это уже звоночек", — привел пример специалист. По мнению Труханова, крайне важны наблюдения за человеком со стороны, так как "порой пациент может сам не замечать каких-то изменений в себе", считает он. Специалист добавил, что "тихий инсульт" важно не упустить, так как впоследствии у пациента будут крупные инсульты, и, по его мнению, неизвестно, когда произойдет второй: через час или через месяц.

https://ria.ru/20201221/infarkt-1590246625.html

https://ria.ru/20210203/serdtse-1595839504.html

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2021

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здоровье, общество