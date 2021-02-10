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Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" назвала признаки тихого инсульта. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:32
2021-02-10T11:54
аминат долова
россия
головной мозг
инсульт
здоровье
общество
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Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" назвала признаки тихого инсульта.Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.
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аминат долова, россия, головной мозг, инсульт, здоровье, общество

Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

06:32 10.02.2021 (обновлено: 11:54 10.02.2021)
 
© Depositphotos / stockdevil_666Инсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / stockdevil_666
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" назвала признаки тихого инсульта.

"Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", — объяснила Долова.

Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:
  • внезапно появившееся головокружение;
  • проблемы в плане нарушения походки;
  • нарушения зрения;
  • развитие косоглазия;
  • потеря четкости речи;
  • начавшаяся асимметрия лица;
  • ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.
Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.
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Аминат ДоловаРоссияГоловной мозгинсультЗдоровьеОбщество
 
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