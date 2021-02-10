https://ria.ru/20210210/insult-1596761118.html

Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

Невролог назвала семь признаков тихого инсульта

Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" назвала признаки тихого инсульта. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:32

2021-02-10T06:32

2021-02-10T11:54

аминат долова

россия

головной мозг

инсульт

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу

https://cdn24.img.ria.ru/images/150771/72/1507717273_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_5be899545d088aac957f269e7faa68b4.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" назвала признаки тихого инсульта.Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.

https://ria.ru/20201221/infarkt-1590246625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аминат долова, россия, головной мозг, инсульт, здоровье, общество