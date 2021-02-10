Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:32 10.02.2021 (обновлено: 11:54 10.02.2021)
"Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", — объяснила Долова.
Медик объяснила, что такая болезнь не всегда проходит бессимптомно. Невролог посоветовала обращать внимание на следующие признаки, которые могут указывать на подобное состояние:
- —внезапно появившееся головокружение;
- —проблемы в плане нарушения походки;
- —нарушения зрения;
- —развитие косоглазия;
- —потеря четкости речи;
- —начавшаяся асимметрия лица;
- —ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.
Долова подчеркнула, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после обследования подтвердит или опровергнет диагноз.
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