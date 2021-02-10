https://ria.ru/20210210/impichment-1596902390.html

В сенате началось рассмотрение импичмента Трампа

В сенате началось рассмотрение импичмента Трампа

Сенат США начал по существу рассматривать импичмент экс-президента Дональда Трампа. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:37

2021-02-10T20:37

2021-02-10T23:14

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Сенат США начал по существу рассматривать импичмент экс-президента Дональда Трампа.Политика обвиняют по статье "Подстрекательство к мятежу". Обвинение настаивает, что 6 января после выступления Трампа перед протестующими в Вашингтоне толпа направилась к Капитолию и взяла здание штурмом.Каждой из сторон предоставят до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.В среду свою позицию представляет сторона обвинения. Первым выступил конгрессмен-демократ Джейми Раскин."Америке нужна правда о роли экс-президента Трампа в разжигании мятежа 6 января, потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в соединенных Штатах впервые за 233 года", — сказал он.Раскин отверг изложенное накануне мнение защиты, что Трамп просто оказался в гуще событий, но не был их причиной, а общество ищет, на кого можно возложить вину.В свою очередь, другой обвинитель — Джо Негьюс заявил, что Трамп тщательно спланировал беспорядки в Капитолии. Конгрессмен неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу".Эти тезисы экс-президента, высказанные на митинге перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что были уверены в следовании словам президента.Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство, вынесла Трампу импичмент, а сенат накануне постановил, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует Конституции.

https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html

https://ria.ru/20210210/impichment-1596780140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире