https://ria.ru/20210210/impichment-1596780140.html

Сенат США признал импичмент Трампа конституционным

Сенат США признал импичмент Трампа конституционным

Сенат США признал конституционным процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты голосования в верхней палате конгресса. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:50

2021-02-10T10:50

2021-02-10T10:50

капитолий

дональд трамп

сенат сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенат США признал конституционным процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты голосования в верхней палате конгресса.Вопрос о том, можно ли вынести импичмент президенту, уже покинувшему пост, раньше не рассматривался в судах, а у специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения. Тем не менее сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно. Таким образом, процедура импичмента будет продолжена.За конституционность импичмента проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 республиканца проголосовали против и дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того, чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов сенаторов. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу: после его выступления на митинге 6 января толпа его сторонников осадила Капитолий, а затем ворвалась в него и устроила погром, сорвав заседание по утверждению результатов президентских выборов. Палата представителей, в которой у демократов большинство, уже вынесла Трампу импичмент. Заявления адвокатаАдвокат бывшего президента Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах."Этим процессом вы разбередите новые, более серьезные раны по всей стране. Ведь очень многие американцы понимают, что именно представляет собой этот процесс: это попытка группы партийных политиков убрать Дональда Трампа с американской политической сцены, лишить права голоса больше чем 74 миллиона американцев", — сказал Шоэн на дебатах в сенате.Он настаивал на том, что процедуру импичмента нельзя считать конституционной.Он сослался на конституцию, в которой говорится, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих. В таком случае, считает Шоэн, речь явно идет о действующем президенте, поскольку больше одного президента за раз в США не бывает.Демократы возражают на это, что если бы импичмент нельзя было объявлять задним числом, то у президента была бы возможность безнаказанно совершать преступления незадолго до ухода с должности."Трамп будет мстить"Ситуация с импичментом пока складывается в пользу экс-президента, пишет издание Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа."С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг Трампа", — сказал изданию бывший сотрудник предвыборного штаба экс-президента.Собеседники газеты утверждают, что процесс импичмента уже оказался полезным для Трампа, так как позволил выявить нелояльных к нему республиканцев, а у рядовых членов партии вызвал негативную реакцию. По мнению источников, после завершения процесса по импичменту Трамп, который сейчас вышел из публичного поля, вернется к политической активности и сосредоточится на мести отвернувшимся от него республиканцам. Однако, отмечает Politico, пока не ясно, какие именно меры он сможет принять против.Мнение российского сенатораРешение американского сенатора прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.По его мнению, действия некоторых представителей Республиканской партии могут лишить ее кандидата шансов на победу на следующих президентских выборах."Пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии. Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-м в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис", — написал он в Telegram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/1596727175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/impichment-1596645082.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/tramp-1595761334.html

https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сенат сша, сша, в мире