https://ria.ru/20210210/ikota-1596909024.html
Врачи обнаружили новый неочевидный симптом COVID-19
Врачи обнаружили новый неочевидный симптом COVID-19
Длительная икота может являться одним из редких симптомов COVID-19, пишет Express. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:03
2021-02-10T22:03
2021-02-10T23:28
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Длительная икота может являться одним из редких симптомов COVID-19, пишет Express. В публикации описаны несколько случаев заболевания, взятых из врачебной практики. Их всех объединяет тот факт, что пациенты испытывали икоту. При этом их тесты на коронавирус были положительными, результаты компьютерной томографии также подтверждали диагноз. Также отмечается, что икота проходила вместе с первыми признаками выздоровления. В Национальной службе здравоохранения Великобритании подтвердили, что коронавирус действительно оказывает воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать. Однако врачи предупреждают, что икота часто возникает беспричинно и длится в течение нескольких минут. Это может быть стресс, сильное эмоциональное потрясение или реакция организма на пищу или питье. По их мнению, человеку следует обратиться к врачу, только если он икает более двух суток или приступы икоты регулярно повторяются.
https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html
https://ria.ru/20210210/immunitet-1596759700.html
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