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Почти 60% россиян привились от гриппа
Почти 60% россиян привились от гриппа
От гриппа в РФ привиты 84 миллиона человек, почти 60% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:06
2021-02-10T16:06
2021-02-10T16:31
александр горелов
российская академия наук
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. От гриппа в РФ привиты 84 миллиона человек, почти 60% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что профилактика коронавируса имеет стереотипные средства индивидуальной защиты, что в комплексе позволяет защищаться не только от коронавиурса, но и от других респираторных заболеваний.
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александр горелов, российская академия наук, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество