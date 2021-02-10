https://ria.ru/20210210/gripp-1596849905.html

Почти 60% россиян привились от гриппа

Почти 60% россиян привились от гриппа

От гриппа в РФ привиты 84 миллиона человек, почти 60% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:06

2021-02-10T16:06

2021-02-10T16:31

александр горелов

российская академия наук

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. От гриппа в РФ привиты 84 миллиона человек, почти 60% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что профилактика коронавируса имеет стереотипные средства индивидуальной защиты, что в комплексе позволяет защищаться не только от коронавиурса, но и от других респираторных заболеваний.

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александр горелов, российская академия наук, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество