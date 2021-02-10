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В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека
В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека
Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T01:23
2021-02-10T01:23
россия
андрей панин
госдума рф
сергей колесников
дмитрий песков
владимир путин
москва
геленджик
эстония
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые настоящие политические репрессии и гонения на свободу слова, считает член комитета Госдумы по международным дела Елена Панина.Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора, сообщил ранее МИД Литвы.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобнее действия весьма закономерны, поскольку правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада.Политик также отметила, что именно в одной из этих стран - в Эстонии - "базируется" беглый российский бизнесмен Сергей Колесников, выступивший в фильме Навального про "дворец" в Геленджике одним из основных "свидетелей". По мнению парламентария, именно он "изобретатель одиозного фейка" про "дворец в Геленджике", послуживший источником "креатива" для пресловутого фильма Навального. Колесников ещё в 2010 году направил бывшему тогда президентом Дмитрию Медведеву письмо, в котором утверждал, что на побережье Черного моря строится якобы "комплекс для отдыха" Владимира Путина. Это утверждение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг в том же году.Бизнесмен Аркадий Ротенберг ранее сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
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россия
москва
геленджик
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латвия
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россия, андрей панин , госдума рф, сергей колесников, дмитрий песков, владимир путин, москва, геленджик, эстония, латвия, литва, политика

В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека

01:23 10.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые настоящие политические репрессии и гонения на свободу слова, считает член комитета Госдумы по международным дела Елена Панина.
Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора, сообщил ранее МИД Литвы.
В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобнее действия весьма закономерны, поскольку правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада.
Политик также отметила, что именно в одной из этих стран - в Эстонии - "базируется" беглый российский бизнесмен Сергей Колесников, выступивший в фильме Навального про "дворец" в Геленджике одним из основных "свидетелей". По мнению парламентария, именно он "изобретатель одиозного фейка" про "дворец в Геленджике", послуживший источником "креатива" для пресловутого фильма Навального. Колесников ещё в 2010 году направил бывшему тогда президентом Дмитрию Медведеву письмо, в котором утверждал, что на побережье Черного моря строится якобы "комплекс для отдыха" Владимира Путина. Это утверждение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг в том же году.
"В целом же стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление. Во всех этих государствах уже много лет идут самые настоящие политические репрессии, гонения на свободу слову, охота на ведьм. Неудивительно, что их представителей используют для наиболее агрессивных и хамских выпадов против России", - констатировала Панина.
Бизнесмен Аркадий Ротенберг ранее сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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РоссияАндрей ПанинГосдума РФСергей КолесниковДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваГеленджикЭстонияЛатвияЛитваПолитика
 
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