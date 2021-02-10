https://ria.ru/20210210/gosduma-1596754448.html

В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека

В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека

Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:23

2021-02-10T01:23

2021-02-10T01:23

россия

андрей панин

госдума рф

сергей колесников

дмитрий песков

владимир путин

москва

геленджик

эстония

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые настоящие политические репрессии и гонения на свободу слова, считает член комитета Госдумы по международным дела Елена Панина.Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора, сообщил ранее МИД Литвы.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобнее действия весьма закономерны, поскольку правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада.Политик также отметила, что именно в одной из этих стран - в Эстонии - "базируется" беглый российский бизнесмен Сергей Колесников, выступивший в фильме Навального про "дворец" в Геленджике одним из основных "свидетелей". По мнению парламентария, именно он "изобретатель одиозного фейка" про "дворец в Геленджике", послуживший источником "креатива" для пресловутого фильма Навального. Колесников ещё в 2010 году направил бывшему тогда президентом Дмитрию Медведеву письмо, в котором утверждал, что на побережье Черного моря строится якобы "комплекс для отдыха" Владимира Путина. Это утверждение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг в том же году.Бизнесмен Аркадий Ротенберг ранее сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.

https://ria.ru/20210210/borrel-1596752724.html

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россия, андрей панин , госдума рф, сергей колесников, дмитрий песков, владимир путин, москва, геленджик, эстония, латвия, литва, политика