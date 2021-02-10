https://ria.ru/20210210/gogol-tsentr-1596852061.html

Агранович и Серебренников встречаются с труппой "Гоголь-центра"

Агранович и Серебренников встречаются с труппой "Гоголь-центра"

Назначенный новым худруком "Гоголь-центра" Алексей Агранович и пока еще действующий худрук Кирилл Серебренников приехали в среду на встречу с труппой, передает... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

2021-02-10T17:04

культура

алексей агранович

новости культуры

гоголь-центр

кирилл серебренников

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Назначенный новым худруком "Гоголь-центра" Алексей Агранович и пока еще действующий худрук Кирилл Серебренников приехали в среду на встречу с труппой, передает корреспондент РИА Новости.Агранович и Серебренников приехали почти одновременно. "Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - заявил Кирилл Серебренников на встрече с труппой.Он выразил благодарность департаменту культуры Москвы за предложенную возможность заниматься столь важным и сложным делом."Сегодня он (Агранович – Прим. ред.) был представлен нам. Мы его хорошо знаем", - сказал один из артистов."Конкретные планы на этой встрече не обсуждались", - добавил другой.Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо Серебренникова назначен Агранович. Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от депкульта, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Он попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым"."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.

https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596730547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, новости культуры, гоголь-центр, кирилл серебренников