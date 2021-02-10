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https://ria.ru/20210210/gogol-tsentr-1596852061.html
Агранович и Серебренников встречаются с труппой "Гоголь-центра"
Агранович и Серебренников встречаются с труппой "Гоголь-центра"
Назначенный новым худруком "Гоголь-центра" Алексей Агранович и пока еще действующий худрук Кирилл Серебренников приехали в среду на встречу с труппой, передает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:16
2021-02-10T17:04
культура
алексей агранович
новости культуры
гоголь-центр
кирилл серебренников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Назначенный новым худруком "Гоголь-центра" Алексей Агранович и пока еще действующий худрук Кирилл Серебренников приехали в среду на встречу с труппой, передает корреспондент РИА Новости.Агранович и Серебренников приехали почти одновременно. "Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - заявил Кирилл Серебренников на встрече с труппой.Он выразил благодарность департаменту культуры Москвы за предложенную возможность заниматься столь важным и сложным делом."Сегодня он (Агранович – Прим. ред.) был представлен нам. Мы его хорошо знаем", - сказал один из артистов."Конкретные планы на этой встрече не обсуждались", - добавил другой.Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо Серебренникова назначен Агранович. Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от депкульта, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Он попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым"."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
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алексей агранович, новости культуры, гоголь-центр, кирилл серебренников

Агранович и Серебренников встречаются с труппой "Гоголь-центра"

16:16 10.02.2021 (обновлено: 17:04 10.02.2021)
 
© PIUКирилл Серебренников
Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© PIU
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Назначенный новым худруком "Гоголь-центра" Алексей Агранович и пока еще действующий худрук Кирилл Серебренников приехали в среду на встречу с труппой, передает корреспондент РИА Новости.
Агранович и Серебренников приехали почти одновременно.
"Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - заявил Кирилл Серебренников на встрече с труппой.
"Гоголь-центр" со всех точек зрения организм живой, здоровый и энергичный. Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи. Сейчас моя миссия – понять, как и в какую сторону "Гоголь-центр" будет естественным образом эволюционировать. Важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе", - сказал Агранович.
Он выразил благодарность департаменту культуры Москвы за предложенную возможность заниматься столь важным и сложным делом.
"Сегодня он (Агранович – Прим. ред.) был представлен нам. Мы его хорошо знаем", - сказал один из артистов.
"Конкретные планы на этой встрече не обсуждались", - добавил другой.
Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо Серебренникова назначен Агранович. Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от депкульта, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Он попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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КультураАлексей АграновичНовости культурыГоголь-центрКирилл Серебренников
 
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