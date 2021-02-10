https://ria.ru/20210210/gnoynyy-1596856908.html

Рэпера Гнойного арестовали на семь суток

Рэпера Гнойного арестовали на семь суток

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за мелкое хулиганство рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Об этом... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:35

2021-02-10T16:35

2021-02-10T23:33

гнойный (вячеслав машнов)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за мелкое хулиганство рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Рэперу придется отбыть под стражей семь суток. В этот срок ему зачли два часа, проведенные в отделении полиции, когда на него составляли протокол.Впоследствии Машнов подал заявление о пересмотре решения.Как следует из протокола, в ночь на 3 февраля Машнова задержали на Невском проспекте за то, что он выкрикивал выражения, "содержащие название половых органов", и нецензурно ругался.С протоколом рэпер не согласился, уточнили в пресс-службе судов.

https://ria.ru/20210210/arest-1596838931.html

санкт-петербург

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гнойный (вячеслав машнов), санкт-петербург, происшествия