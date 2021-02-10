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Рэпера Гнойного арестовали на семь суток
Рэпера Гнойного арестовали на семь суток
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за мелкое хулиганство рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Об этом... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:35
2021-02-10T23:33
гнойный (вячеслав машнов)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за мелкое хулиганство рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Рэперу придется отбыть под стражей семь суток. В этот срок ему зачли два часа, проведенные в отделении полиции, когда на него составляли протокол.Впоследствии Машнов подал заявление о пересмотре решения.Как следует из протокола, в ночь на 3 февраля Машнова задержали на Невском проспекте за то, что он выкрикивал выражения, "содержащие название половых органов", и нецензурно ругался.С протоколом рэпер не согласился, уточнили в пресс-службе судов.
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гнойный (вячеслав машнов), санкт-петербург, происшествия

Рэпера Гнойного арестовали на семь суток

16:35 10.02.2021 (обновлено: 23:33 10.02.2021)
 
© СТСКадр из шоу "Успех" телеканала СТС
Кадр из шоу Успех телеканала СТС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© СТС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал за мелкое хулиганство рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Рэперу придется отбыть под стражей семь суток. В этот срок ему зачли два часа, проведенные в отделении полиции, когда на него составляли протокол.
Впоследствии Машнов подал заявление о пересмотре решения.
Как следует из протокола, в ночь на 3 февраля Машнова задержали на Невском проспекте за то, что он выкрикивал выражения, "содержащие название половых органов", и нецензурно ругался.
С протоколом рэпер не согласился, уточнили в пресс-службе судов.
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