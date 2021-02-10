https://ria.ru/20210210/filippiny-1596765043.html

Посол рассказал об интересе Филиппин к вертолетам и автомобилям из России

Посол рассказал об интересе Филиппин к вертолетам и автомобилям из России

Филиппины проявляют интерес к российским вертолетам и автомобильной технике, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:15

2021-02-10T08:15

2021-02-10T09:28

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российским вертолетам и автомобильной технике, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. "В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин", - сказал дипломат.Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. "Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания", - подчеркнул Павлов.Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, "речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ "Садко".Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>

https://ria.ru/20210210/sputnikv-1596764773.html

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