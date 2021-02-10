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Посол рассказал об интересе Филиппин к вертолетам и автомобилям из России
Посол рассказал об интересе Филиппин к вертолетам и автомобилям из России
Филиппины проявляют интерес к российским вертолетам и автомобильной технике, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:15
2021-02-10T08:15
2021-02-10T09:28
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Филиппины проявляют интерес к российским вертолетам и автомобильной технике, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Маниле Марат Павлов.По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. "В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин", - сказал дипломат.Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. "Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания", - подчеркнул Павлов.Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, "речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ "Садко".Читайте полный текст интервью Марата Павлова >>
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, филиппины, в мире
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Филиппины
проявляют интерес к российским вертолетам и автомобильной технике, Москва
надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ
в Маниле
Марат Павлов.
По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. "В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин", - сказал дипломат.
Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. "Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания", - подчеркнул Павлов.
Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, "речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ "Садко".