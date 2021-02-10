Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/evrosoyuz-1596903307.html
Франция призвала Евросоюз твердо ответить России
Франция призвала Евросоюз твердо ответить России
Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:42
2021-02-10T20:48
россия
алексей навальный
евросоюз
мид франции‎
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151746/98/1517469831_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_484c1c45f56a0b4b81972b0205efe935.jpg
ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151746/98/1517469831_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6bf7aff997e86ecd28e1589103b6f6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, евросоюз, мид франции‎, в мире

Франция призвала Евросоюз твердо ответить России

20:42 10.02.2021 (обновлено: 20:48 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции.

"Совет (Евросоюза) по иностранным делам 22 февраля станет поводом для предметного обсуждения будущего отношений между ЕС и Россией после визита верховного представителя ЕС (в Москву – ред.). Последние события, в частности, касающиеся ситуации с Алексеем Навальным, будут полностью интегрированы в это обсуждение. Необходима единая, твердая и всеобщая реакция со стороны Европейского союза", - заявил представитель французского МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Париж предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о санкция в отношении РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 08:00
Европа загнала отношения с Россией в тупик. Но почему-то не рада этому
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 10:18
Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
 
РоссияАлексей НавальныйЕвросоюзМИД Франции‎В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния