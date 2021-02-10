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Франция призвала Евросоюз твердо ответить России
Франция призвала Евросоюз твердо ответить России
Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:42
2021-02-10T20:42
2021-02-10T20:48
россия
алексей навальный
евросоюз
мид франции
в мире
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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, алексей навальный, евросоюз, мид франции, в мире
ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости.
Реакция Евросоюза
на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным
, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции
.
"Совет (Евросоюза) по иностранным делам 22 февраля станет поводом для предметного обсуждения будущего отношений между ЕС и Россией после визита верховного представителя ЕС (в Москву – ред.). Последние события, в частности, касающиеся ситуации с Алексеем Навальным, будут полностью интегрированы в это обсуждение. Необходима единая, твердая и всеобщая реакция со стороны Европейского союза", - заявил представитель французского МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Париж предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о санкция в отношении РФ.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".