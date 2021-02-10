https://ria.ru/20210210/evrosoyuz-1596903307.html

Франция призвала Евросоюз твердо ответить России

Франция призвала Евросоюз твердо ответить России

Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:42

2021-02-10T20:42

2021-02-10T20:48

россия

алексей навальный

евросоюз

мид франции‎

в мире

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Реакция Евросоюза на последние события в РФ, в частности, ситуацию с Алексеем Навальным, должна быть единой и твердой, заявил представитель МИД Франции.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, евросоюз, мид франции‎, в мире