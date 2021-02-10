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Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ
Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ
Рособрнадзор будет просить вузы согласовать расписание вступительных экзаменов с расписанием ЕГЭ, сдвинуть сроки, если нужно, заявил глава ведомства Анзор... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:46
2021-02-10T10:46
2021-02-10T10:47
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россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор будет просить вузы согласовать расписание вступительных экзаменов с расписанием ЕГЭ, сдвинуть сроки, если нужно, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что, как и в прошлом году, планируется провести четырехстороннее совещание с участием Минпросвещени, Минобрнауки, Рособрнадзора и Совета ректоров и там договорится о сроках подачи документов и окончания приема."Есть вузы, которые проводят дополнительные испытания, и именно там возникает напряжение, если они эти дополнительные испытания проводят достаточно рано. Мы будем рекомендовать и просить Совет ректоров, чтобы эти даты все вузы сдвинули в соответствии с тем расписанием, которое есть", - заявил Музаев журналистам.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество