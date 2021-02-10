https://ria.ru/20210210/ege-1596780024.html

Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

Рособрнадзор будет просить вузы согласовать расписание вступительных экзаменов с расписанием ЕГЭ, сдвинуть сроки, если нужно, заявил глава ведомства Анзор... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:46

2021-02-10T10:46

2021-02-10T10:47

социальный навигатор

сн_образование

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574983763_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_2fb90b7cf5e154d8d68534d793071b30.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рособрнадзор будет просить вузы согласовать расписание вступительных экзаменов с расписанием ЕГЭ, сдвинуть сроки, если нужно, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что, как и в прошлом году, планируется провести четырехстороннее совещание с участием Минпросвещени, Минобрнауки, Рособрнадзора и Совета ректоров и там договорится о сроках подачи документов и окончания приема."Есть вузы, которые проводят дополнительные испытания, и именно там возникает напряжение, если они эти дополнительные испытания проводят достаточно рано. Мы будем рекомендовать и просить Совет ректоров, чтобы эти даты все вузы сдвинули в соответствии с тем расписанием, которое есть", - заявил Музаев журналистам.

https://ria.ru/20210210/ege-1596773085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество