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Шеф-повар раскрыл секрет вкусной "COVID-диеты"
Шеф-повар раскрыл секрет вкусной "COVID-диеты"
Чтобы стимулировать возвращение обоняния, потерянного во время коронавируса, нужно включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее, рассказал "360"... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:59
2021-02-10T11:46
распространение коронавируса
обоняние
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
диеты
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Чтобы стимулировать возвращение обоняния, потерянного во время коронавируса, нужно включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее, рассказал "360" шеф-повар Дмитрий Табаков.Повар напомнил, что обилие специй не поможет, если обоняние полностью потеряно. Но если оно начало возвращаться, то следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы.Также Табаков посоветовал готовить диетические блюда, а не питаться фастфудом после перенесенной инфекции. Он напомнил, что многие считают диетическое питание невкусным и слишком простым, однако сейчас "рестораны чего только не делают со вкусами".Шеф-повар предложил использовать при приготовлении блюд такие овощи и корнеплоды, как топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло. Это блюдо, по его словам, не только калорийное, но и вкусное.
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обоняние, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, диеты, продукты, общество

Шеф-повар раскрыл секрет вкусной "COVID-диеты"

08:59 10.02.2021 (обновлено: 11:46 10.02.2021)
 
© Depositphotos / lenetssergeyЗапись видео-рецепта для социальных сетей
Запись видео-рецепта для социальных сетей - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / lenetssergey
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Чтобы стимулировать возвращение обоняния, потерянного во время коронавируса, нужно включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее, рассказал "360" шеф-повар Дмитрий Табаков.
Повар напомнил, что обилие специй не поможет, если обоняние полностью потеряно. Но если оно начало возвращаться, то следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы.
Также Табаков посоветовал готовить диетические блюда, а не питаться фастфудом после перенесенной инфекции. Он напомнил, что многие считают диетическое питание невкусным и слишком простым, однако сейчас "рестораны чего только не делают со вкусами".
Шеф-повар предложил использовать при приготовлении блюд такие овощи и корнеплоды, как топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло. Это блюдо, по его словам, не только калорийное, но и вкусное.
Сало - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Назван рецепт "антикоронавирусного" бутерброда
 
Распространение коронавирусаОбоняниеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19диетыПродуктыОбщество
 
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