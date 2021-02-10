https://ria.ru/20210210/dieta-1596767874.html
Шеф-повар раскрыл секрет вкусной "COVID-диеты"
Шеф-повар раскрыл секрет вкусной "COVID-диеты"
Чтобы стимулировать возвращение обоняния, потерянного во время коронавируса, нужно включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее, рассказал "360"... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:59
2021-02-10T08:59
2021-02-10T11:46
распространение коронавируса
обоняние
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
диеты
продукты
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Чтобы стимулировать возвращение обоняния, потерянного во время коронавируса, нужно включить в рацион больше пряностей и делать блюда острее, рассказал "360" шеф-повар Дмитрий Табаков.Повар напомнил, что обилие специй не поможет, если обоняние полностью потеряно. Но если оно начало возвращаться, то следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы.Также Табаков посоветовал готовить диетические блюда, а не питаться фастфудом после перенесенной инфекции. Он напомнил, что многие считают диетическое питание невкусным и слишком простым, однако сейчас "рестораны чего только не делают со вкусами".Шеф-повар предложил использовать при приготовлении блюд такие овощи и корнеплоды, как топинамбур, пастернак, батат и другие — их можно запекать, например, как картошку с чесночным маслом, а после добавить зелень и оливковое масло. Это блюдо, по его словам, не только калорийное, но и вкусное.
https://ria.ru/20210110/buterbrod-1592439557.html
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обоняние, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, диеты, продукты, общество