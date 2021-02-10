https://ria.ru/20210210/derev-1596863503.html

Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности

Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности

Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:57

2021-02-10T16:57

2021-02-10T17:31

россия

рауль арашуков

дело клана арашуковых

рауф арашуков

вячеслав дерев

кирилл бельский

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл Бельский.По версии следствия, Дерев во второй половине 2000-х сколотил преступную группу и похитил из бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС.Как отмечали в СК, это дело больше пяти лет безуспешно расследовали в регионе, процесс сдвинулся с мертвой точки после передачи в центральный аппарат ведомства.Дерева задержали в марте 2018 года в Карачаево-Черкесии и этапировали в Москву. Первого марта 2019 года Мосгорсуд выпустил его из СИЗО, и после освобождения Дерев заявил РИА Новости, что давал показания по делу Арашуковых.Впоследствии экс-сенатор Рауф Арашуков рассказал в суде, что на очной ставке Дерев "выдвинул совершенно фантастический мотив убийства", в котором его обвиняют.

https://ria.ru/20190301/1551482017.html

https://ria.ru/20190627/1555980466.html

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россия, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, вячеслав дерев, кирилл бельский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия