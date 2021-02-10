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Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности
Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности
Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:57
2021-02-10T17:31
россия
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
вячеслав дерев
кирилл бельский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл Бельский.По версии следствия, Дерев во второй половине 2000-х сколотил преступную группу и похитил из бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС.Как отмечали в СК, это дело больше пяти лет безуспешно расследовали в регионе, процесс сдвинулся с мертвой точки после передачи в центральный аппарат ведомства.Дерева задержали в марте 2018 года в Карачаево-Черкесии и этапировали в Москву. Первого марта 2019 года Мосгорсуд выпустил его из СИЗО, и после освобождения Дерев заявил РИА Новости, что давал показания по делу Арашуковых.Впоследствии экс-сенатор Рауф Арашуков рассказал в суде, что на очной ставке Дерев "выдвинул совершенно фантастический мотив убийства", в котором его обвиняют.
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россия, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, вячеслав дерев, кирилл бельский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности

16:57 10.02.2021 (обновлено: 17:31 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вячеслав Дерев
Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вячеслав Дерев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл Бельский.
"Дело прекращено за истечением срока давности", — уточнил собеседник агентства.
Вячеслав Дерев - РИА Новости, 1920, 01.03.2019
1 марта 2019, 16:20
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии дал показания на Арашуковых
По версии следствия, Дерев во второй половине 2000-х сколотил преступную группу и похитил из бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС.
Как отмечали в СК, это дело больше пяти лет безуспешно расследовали в регионе, процесс сдвинулся с мертвой точки после передачи в центральный аппарат ведомства.
Дерева задержали в марте 2018 года в Карачаево-Черкесии и этапировали в Москву. Первого марта 2019 года Мосгорсуд выпустил его из СИЗО, и после освобождения Дерев заявил РИА Новости, что давал показания по делу Арашуковых.
Впоследствии экс-сенатор Рауф Арашуков рассказал в суде, что на очной ставке Дерев "выдвинул совершенно фантастический мотив убийства", в котором его обвиняют.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.06.2019
27 июня 2019, 16:32
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
 
РоссияРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковВячеслав ДеревКирилл БельскийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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