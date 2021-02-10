Дело против экс-сенатора Дерева прекратили за истечением срока давности
16:57 10.02.2021 (обновлено: 17:31 10.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вячеслав Дерев
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ставропольский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил РИА Новости адвокат Кирилл Бельский.
"Дело прекращено за истечением срока давности", — уточнил собеседник агентства.
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По версии следствия, Дерев во второй половине 2000-х сколотил преступную группу и похитил из бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС.
Как отмечали в СК, это дело больше пяти лет безуспешно расследовали в регионе, процесс сдвинулся с мертвой точки после передачи в центральный аппарат ведомства.
Дерева задержали в марте 2018 года в Карачаево-Черкесии и этапировали в Москву. Первого марта 2019 года Мосгорсуд выпустил его из СИЗО, и после освобождения Дерев заявил РИА Новости, что давал показания по делу Арашуковых.
Впоследствии экс-сенатор Рауф Арашуков рассказал в суде, что на очной ставке Дерев "выдвинул совершенно фантастический мотив убийства", в котором его обвиняют.
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