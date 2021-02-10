В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты ученым, так как деньги были целевыми, в частности, на оплату коммунальных услуг, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
В среду во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин разбирался в ситуации с уровнем зарплат научных сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Путин обратил внимание, что уровень зарплат научных сотрудников института в 2018 году составлял 204% от среднего в регионе, в 2019 - 182%, а в 2020 году - 192%. Он отметил, что на конец 2020 года на счетах учреждения оставалось еще около 30 миллионов рублей, но руководство "посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета и не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы".
"Данные деньги не были свободными деньгами. Это были целевые деньги - переходящий остаток на начало 2021 года на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых на себя обязательств, которые завершались в 2021 году. Ни на что другое их направить было нельзя", - сказал представитель института.
В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.