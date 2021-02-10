https://ria.ru/20210210/dengi-1596915263.html

В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег

В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег

Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T23:39

2021-02-10T23:39

2021-02-10T23:39

валерий фальков

сибирское отделение ран

антон силуанов

российская академия наук

владимир путин

общество

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты ученым, так как деньги были целевыми, в частности, на оплату коммунальных услуг, сообщил РИА Новости представитель учреждения.В среду во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин разбирался в ситуации с уровнем зарплат научных сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Путин обратил внимание, что уровень зарплат научных сотрудников института в 2018 году составлял 204% от среднего в регионе, в 2019 - 182%, а в 2020 году - 192%. Он отметил, что на конец 2020 года на счетах учреждения оставалось еще около 30 миллионов рублей, но руководство "посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета и не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы".В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, российская академия наук, владимир путин, общество