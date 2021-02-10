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В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег
В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег
Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T23:39
2021-02-10T23:39
валерий фальков
сибирское отделение ран
антон силуанов
российская академия наук
владимир путин
общество
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты ученым, так как деньги были целевыми, в частности, на оплату коммунальных услуг, сообщил РИА Новости представитель учреждения.В среду во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин разбирался в ситуации с уровнем зарплат научных сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Путин обратил внимание, что уровень зарплат научных сотрудников института в 2018 году составлял 204% от среднего в регионе, в 2019 - 182%, а в 2020 году - 192%. Он отметил, что на конец 2020 года на счетах учреждения оставалось еще около 30 миллионов рублей, но руководство "посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета и не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы".В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html
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валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, российская академия наук, владимир путин, общество

В Институте цитологии объяснили назначение заинтересовавших Путина денег

23:39 10.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после резонансной жалобы сотрудницы пояснило, что не могло потратить остававшиеся на счетах к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты ученым, так как деньги были целевыми, в частности, на оплату коммунальных услуг, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
В среду во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин разбирался в ситуации с уровнем зарплат научных сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Путин обратил внимание, что уровень зарплат научных сотрудников института в 2018 году составлял 204% от среднего в регионе, в 2019 - 182%, а в 2020 году - 192%. Он отметил, что на конец 2020 года на счетах учреждения оставалось еще около 30 миллионов рублей, но руководство "посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета и не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы".
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

"Данные деньги не были свободными деньгами. Это были целевые деньги - переходящий остаток на начало 2021 года на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых на себя обязательств, которые завершались в 2021 году. Ни на что другое их направить было нельзя", - сказал представитель института.

В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
 
Валерий ФальковСибирское отделение РАНАнтон СилуановРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
 
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