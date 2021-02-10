https://ria.ru/20210210/cesar-1596812561.html

Объявлены номинанты на премию "Сезар"

Объявлены номинанты на премию "Сезар"

В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа, сообщает РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:22

2021-02-10T14:22

2021-02-10T14:22

сезар

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа, сообщает Variety. Абсолютным лидером по числу номинаций стала драма Эмманюэля Муре "Love affairs" ("Любовные дела"), состоящая из серии романтических историй о любви, дружбе и предательстве. Ее отметили в 13 категориях, в том числе как "Лучший фильм" и за режиссуру. На втором месте по числу номинаций оказались комедия "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля и драма "Лето'85" Франсуа Озона. Они будут бороться за награды в 12 категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Еще один сильный претендент на "Сезар" — романтическая комедия "My donkey, my lover & I" ("Мой осел, мой любовник и я") Кэролайн Виньяль. Эта лента получила восемь номинаций, включая "Лучшую женскую роль" (Лорэ Кэлами). В фильме рассказывают о том, как главная героиня отправляется в путешествие по горам с ослом, чтобы выследить своего женатого любовника и его семью.В числе номинантов оказалась драма "Двое из нас" Филиппо Менегетти. История о двух пенсионерках, которые скрывали свою глубокую и страстную любовь на протяжении десятилетий, поборется за четыре статуэтки. На "Сезар" также претендуют документальные фильмы "ДНК" Майвенн Ле Беско, "Девочки" Себастьена Лифшица, скандальная комедия "Милашки" Маймуны Дукуре и "Tout simplement noir" ("Просто черный") Жана-Паскаля Зади. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Академии искусств и технологий кинематографа. Церемония награждения премией "Сезар" состоится 12 марта.

https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html

https://ria.ru/20210210/oskar-1596793972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сезар, франсуа озон, франция, кино и сериалы, новости культуры