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https://ria.ru/20210210/cesar-1596812561.html
Объявлены номинанты на премию "Сезар"
Объявлены номинанты на премию "Сезар"
В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа, сообщает РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:22
2021-02-10T14:22
сезар
франсуа озон
франция
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа, сообщает Variety. Абсолютным лидером по числу номинаций стала драма Эмманюэля Муре "Love affairs" ("Любовные дела"), состоящая из серии романтических историй о любви, дружбе и предательстве. Ее отметили в 13 категориях, в том числе как "Лучший фильм" и за режиссуру. На втором месте по числу номинаций оказались комедия "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля и драма "Лето'85" Франсуа Озона. Они будут бороться за награды в 12 категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Еще один сильный претендент на "Сезар" — романтическая комедия "My donkey, my lover &amp; I" ("Мой осел, мой любовник и я") Кэролайн Виньяль. Эта лента получила восемь номинаций, включая "Лучшую женскую роль" (Лорэ Кэлами). В фильме рассказывают о том, как главная героиня отправляется в путешествие по горам с ослом, чтобы выследить своего женатого любовника и его семью.В числе номинантов оказалась драма "Двое из нас" Филиппо Менегетти. История о двух пенсионерках, которые скрывали свою глубокую и страстную любовь на протяжении десятилетий, поборется за четыре статуэтки. На "Сезар" также претендуют документальные фильмы "ДНК" Майвенн Ле Беско, "Девочки" Себастьена Лифшица, скандальная комедия "Милашки" Маймуны Дукуре и "Tout simplement noir" ("Просто черный") Жана-Паскаля Зади. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Академии искусств и технологий кинематографа. Церемония награждения премией "Сезар" состоится 12 марта.
https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html
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сезар, франсуа озон, франция, кино и сериалы, новости культуры

Объявлены номинанты на премию "Сезар"

14:22 10.02.2021
 
© Stockholm International Film Festival/YoutubeКадр из фильма "Love Affair(s)"
Кадр из фильма Love Affair(s) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Stockholm International Film Festival/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа, сообщает Variety.
Абсолютным лидером по числу номинаций стала драма Эмманюэля Муре "Love affairs" ("Любовные дела"), состоящая из серии романтических историй о любви, дружбе и предательстве. Ее отметили в 13 категориях, в том числе как "Лучший фильм" и за режиссуру.
На втором месте по числу номинаций оказались комедия "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля и драма "Лето'85" Франсуа Озона. Они будут бороться за награды в 12 категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
Кадр из фильма Лето’85 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© A-One
Кадр из фильма "Лето’85"
Еще один сильный претендент на "Сезар" — романтическая комедия "My donkey, my lover & I" ("Мой осел, мой любовник и я") Кэролайн Виньяль. Эта лента получила восемь номинаций, включая "Лучшую женскую роль" (Лорэ Кэлами). В фильме рассказывают о том, как главная героиня отправляется в путешествие по горам с ослом, чтобы выследить своего женатого любовника и его семью.
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В числе номинантов оказалась драма "Двое из нас" Филиппо Менегетти. История о двух пенсионерках, которые скрывали свою глубокую и страстную любовь на протяжении десятилетий, поборется за четыре статуэтки.
На "Сезар" также претендуют документальные фильмы "ДНК" Майвенн Ле Беско, "Девочки" Себастьена Лифшица, скандальная комедия "Милашки" Маймуны Дукуре и "Tout simplement noir" ("Просто черный") Жана-Паскаля Зади.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Академии искусств и технологий кинематографа. Церемония награждения премией "Сезар" состоится 12 марта.
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