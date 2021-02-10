https://ria.ru/20210210/borrel-1596807377.html

В Кремле прокомментировали заявления Борреля на переговорах в Москве

В Кремле прокомментировали заявления Борреля на переговорах в Москве

Москва ищет пути нормализации отношений с Евросоюзом, несмотря на "чрезмерный проблемный потенциал", в них должно быть место для диалога, глава европейской... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:55

2021-02-10T12:55

2021-02-10T13:16

россия

жозеп боррель

евросоюз

дмитрий песков

москва

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва ищет пути нормализации отношений с Евросоюзом, несмотря на "чрезмерный проблемный потенциал", в них должно быть место для диалога, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на переговорах в России заявлял о необходимости диалога, эти высказывания импонируют Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального"."Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений. Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатий России и ЕС. И именно говорилось о том, что несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель", - заявил Песков, комментируя слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС.Он уточнил, что эти заявления главы европейской дипломатии о необходимости диалога, сделанные в ходе переговоров в России, Москве "импонируют больше"."Что касается того, что тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, - да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы", - сказал представитель Кремля.Именно поэтому отношения России и Европы ухудшились, продолжил Песков. "Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, москва, в мире