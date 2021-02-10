Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/borrel-1596807377.html
В Кремле прокомментировали заявления Борреля на переговорах в Москве
В Кремле прокомментировали заявления Борреля на переговорах в Москве
Москва ищет пути нормализации отношений с Евросоюзом, несмотря на "чрезмерный проблемный потенциал", в них должно быть место для диалога, глава европейской... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:55
2021-02-10T13:16
россия
жозеп боррель
евросоюз
дмитрий песков
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00e4fabb089016d92ac7557b37dfa9d6.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва ищет пути нормализации отношений с Евросоюзом, несмотря на "чрезмерный проблемный потенциал", в них должно быть место для диалога, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на переговорах в России заявлял о необходимости диалога, эти высказывания импонируют Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального"."Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений. Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатий России и ЕС. И именно говорилось о том, что несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель", - заявил Песков, комментируя слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС.Он уточнил, что эти заявления главы европейской дипломатии о необходимости диалога, сделанные в ходе переговоров в России, Москве "импонируют больше"."Что касается того, что тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, - да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы", - сказал представитель Кремля.Именно поэтому отношения России и Европы ухудшились, продолжил Песков. "Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html
https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596775719.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4bea538cbf2597c80f4c9fa9f7cd8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, москва, в мире

В Кремле прокомментировали заявления Борреля на переговорах в Москве

12:55 10.02.2021 (обновлено: 13:16 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва ищет пути нормализации отношений с Евросоюзом, несмотря на "чрезмерный проблемный потенциал", в них должно быть место для диалога, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на переговорах в России заявлял о необходимости диалога, эти высказывания импонируют Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе Москву, накануне заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:18
Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
Выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Кроме того, глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".
"Мы неоднократно говорили о том, что мы в этой связи глубоко сожалеем и что мы ищем пути нормализации наших отношений. Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатий России и ЕС. И именно говорилось о том, что несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. В том числе эту идею также высказывал и сам господин Боррель", - заявил Песков, комментируя слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС.
Он уточнил, что эти заявления главы европейской дипломатии о необходимости диалога, сделанные в ходе переговоров в России, Москве "импонируют больше".
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:22
Эксперт оценил влияние возможных санкций на отношения ЕС и России
"Что касается того, что тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, - да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы", - сказал представитель Кремля.
Именно поэтому отношения России и Европы ухудшились, продолжил Песков. "Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо. И, к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нашей страной практически во всех областях", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
 
РоссияЖозеп БоррельЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния