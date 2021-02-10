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Трутнев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на Дальнем Востоке
Трутнев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на Дальнем Востоке
Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:00
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дальний восток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Он отметил, что это не позволяет обеспечить конкурентную цену.
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дальний восток, экономика

Трутнев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на Дальнем Востоке

11:00 10.02.2021 (обновлено: 11:06 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нужно строить на Дальнем Востоке для предотвращения дефицита топлива, планируются преференции для того, кто будет реализовывать этот проект, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"НПЗ нужно строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства НПЗ. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить НПЗ на Дальнем Востоке нет. Дефицит топлива порядка двух миллионов тонн…: надо шесть, производится четыре. Эти два миллиона тонн, которые завозятся более всего по железной дороге, большая проблема", - сказал полпред журналистам.
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:51
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Он отметил, что это не позволяет обеспечить конкурентную цену.
"Надо строить новый завод. А для этого это должно быть выгодно компании. Если компании не выгодно - значит, мы что-то неправильно отрегулировали в налоговом законодательстве, постараемся это отрегулировать", - сказал Трутнев.
 
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