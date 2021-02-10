Трутнев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина на Дальнем Востоке

"НПЗ нужно строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства НПЗ. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить НПЗ на Дальнем Востоке нет. Дефицит топлива порядка двух миллионов тонн…: надо шесть, производится четыре. Эти два миллиона тонн, которые завозятся более всего по железной дороге, большая проблема", - сказал полпред журналистам.