https://ria.ru/20210210/astrazeneca-1596887174.html

В ВОЗ рекомендовали вакцину AstraZeneca для стран с новыми штаммами

В ВОЗ рекомендовали вакцину AstraZeneca для стран с новыми штаммами

Вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования, в том числе в странах с новыми штаммами COVID-19, несмотря на нехватку данных о влиянии препарата против... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:55

2021-02-10T18:55

2021-02-10T18:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

воз

великобритания

юар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580900449_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_742f76df260c0bc572c3f4376ec013bc.jpg

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. Вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования, в том числе в странах с новыми штаммами COVID-19, несмотря на нехватку данных о влиянии препарата против тяжелых случаев заболевания, заявил на пресс-конференции в Женеве глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото."Мы сделали рекомендации, что даже если есть сокращение полных возможностей этой вакцины, особенно против тяжелых случаев, нет причин не рекомендовать использование вакцины, даже в странах, где есть этот вариант вируса (южноафриканский)", - сказал он.По его словам, экспертная группа изучила возможности вакцины, в частности против штамма, который циркулирует в Южной Африке, и штамма, который был выявлен в Великобритании.Против британского варианта вакцина показала свою высокую эффективность, однако в исследованиях, проведенных в отношении штамма из ЮАР, "предварительный анализ показал, что есть сокращение эффективности вакцины против легких или средних случаев, а также сокращение выработки антител".Кравиото отметил, что малое количество тестов не позволяют говорить о том, насколько вакцина эффективна при тяжелом заболевании вирусом со штаммом из ЮАР. Однако "есть непрямые свидетельства" того, что препарат все же эффективен против вируса.В свою очередь, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что нынешние рекомендации крайне важны, так как AstraZeneca является основной вакциной для программы COVAX."Это важная веха, которая, как мы рассчитываем, продолжится рекомендацией вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях", - отметила она.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866379.html

великобритания

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, великобритания, юар, в мире