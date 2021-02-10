Суд заочно арестовал объявленного в международный розыск Леонида Волкова
15:12 10.02.2021 (обновлено: 15:15 10.02.2021)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова", - сказала собеседница агентства.
Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.
СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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