https://ria.ru/20210210/arest-1596838931.html

Суд заочно арестовал объявленного в международный розыск Леонида Волкова

Суд заочно арестовал объявленного в международный розыск Леонида Волкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:12

2021-02-10T15:12

2021-02-10T15:15

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210209/arest-1596677563.html

россия

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россия, происшествия