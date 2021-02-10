https://ria.ru/20210210/aktsii-1596887447.html

Более 200 человек наказали за участие детей в незаконных акциях 31 января

Более 200 человек наказали за участие детей в незаконных акциях 31 января

Более 200 родителей и законных представителей привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января, сообщил на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:57

2021-02-10T18:57

2021-02-10T19:10

алексей навальный

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595373200_251:0:3892:2048_1920x0_80_0_0_f911cc0268017c30ec6750c2e4992a8f.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Более 200 родителей и законных представителей привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия