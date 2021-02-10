Более 200 человек наказали за участие детей в незаконных акциях 31 января
18:57 10.02.2021 (обновлено: 19:10 10.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Более 200 родителей и законных представителей привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности (за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях - ред.)", - сказал Жафяров.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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