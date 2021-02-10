В Госдуме выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске
17:32 10.02.2021 (обновлено: 19:22 10.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне сравнила январские протесты в Москве и летние в Минске и в Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов", — заявил Пискарев на заседании.
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По его словам, совпадения отмечаются в следующих аспектах:
- —тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста;
- —деанонимизация сотрудников правоохранительных органов;
- —публичная реакция зарубежных официальных лиц;
- —скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Эти мероприятия продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
В разных городах России несогласованные протестные акции прошли 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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