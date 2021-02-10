https://ria.ru/20210210/aktsii-1596870704.html

В Госдуме выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске

В Госдуме выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне сравнила январские протесты в Москве и летние в Минске и в Гонконге, сообщил глава... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:32

2021-02-10T17:32

2021-02-10T19:22

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

алексей навальный

белоруссия

в мире

госдума рф

москва

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595362626_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_b1b958b908af452e13f1a880d1a50d4c.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне сравнила январские протесты в Москве и летние в Минске и в Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.По его словам, совпадения отмечаются в следующих аспектах:После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Эти мероприятия продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.В разных городах России несогласованные протестные акции прошли 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, в столице с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 — штрафы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

белоруссия

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, алексей навальный, белоруссия, в мире, госдума рф, москва, минск, общество