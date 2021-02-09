Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в Перемышльском районе. Мужчина предстал перед судом по обвинению в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", информирует прокуратура.
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"Судебным следствием установлено, что подсудимый в августе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде собственного дома, из хулиганских побуждений, умышленно избил соседскую собаку, которая погибла. Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии поселении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.