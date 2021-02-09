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Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок

Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок

Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:02

2021-02-09T14:02

2021-02-09T14:02

перемышльский район

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел в Перемышльском районе. Мужчина предстал перед судом по обвинению в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", информирует прокуратура.Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/1596460966.html

перемышльский район

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перемышльский район, калужская область, происшествия