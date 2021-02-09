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Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок
Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок
Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:02
2021-02-09T14:02
перемышльский район
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел в Перемышльском районе. Мужчина предстал перед судом по обвинению в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", информирует прокуратура.Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.
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перемышльский район, калужская область, происшествия

Забивший до смерти собаку житель Калужской области получил срок

14:02 09.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя, который в пьяном виде забил до смерти соседскую собаку, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в Перемышльском районе. Мужчина предстал перед судом по обвинению в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", информирует прокуратура.
Хороший мальчик: один день из жизни служебной собаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 10:04Прямой эфир
Хороший мальчик: один день из жизни служебной собаки
"Судебным следствием установлено, что подсудимый в августе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде собственного дома, из хулиганских побуждений, умышленно избил соседскую собаку, которая погибла. Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии поселении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.
 
Перемышльский районКалужская областьПроисшествия
 
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