https://ria.ru/20210209/zhaloby-1596695057.html
РКН тестирует приложение для подачи жалоб на запрещенный контент в Сети
РКН тестирует приложение для подачи жалоб на запрещенный контент в Сети
Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на размещенную в интернете запрещенную информацию, говорится РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:59
2021-02-09T15:59
2021-02-09T16:19
интернет
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на размещенную в интернете запрещенную информацию, говорится в сообщении ведомства."Цель приложения "РКН" – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", - уточняется в сообщении.Бета-версию приложения можно скачать в AppStore и GooglePlay. Доступ к сервису осуществляется через портал госуслуг и не требует дополнительной регистрации.В ведомстве отмечают, что созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 миллиона сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.К противоправному контенту, распространение которого в сети законодательно запрещено в РФ, относятся, в частности, материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой суицидов, наркотических средств. Все они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.За восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи – о призывах к самоубийству и около 1,5 миллиона – о нелегальных азартных играх.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскомнадзор
запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на размещенную в интернете запрещенную информацию, говорится в сообщении ведомства.
"Цель приложения "РКН" – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", - уточняется в сообщении.
Бета-версию приложения можно скачать в AppStore и GooglePlay. Доступ к сервису осуществляется через портал госуслуг и не требует дополнительной регистрации.
В ведомстве отмечают, что созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 миллиона сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.
К противоправному контенту, распространение которого в сети законодательно запрещено в РФ
, относятся, в частности, материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой суицидов, наркотических средств. Все они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.
За восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи – о призывах к самоубийству и около 1,5 миллиона – о нелегальных азартных играх.