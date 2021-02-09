https://ria.ru/20210209/zemletryasenie-1596608887.html

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T06:45

2021-02-09T06:45

2021-02-09T06:45

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папуа-новая гвинея

сша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 02.55 по времени UTC (05.55 мск) в 112 километрах к северо-востоку от города Кокопо в провинции Восточная Новая Британия. Очаг залегал на глубине 52,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210207/zemletryasenie-1596363059.html

москва

папуа-новая гвинея

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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