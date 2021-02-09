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В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:45
2021-02-09T06:45
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папуа-новая гвинея
сша
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 02.55 по времени UTC (05.55 мск) в 112 километрах к северо-востоку от города Кокопо в провинции Восточная Новая Британия. Очаг залегал на глубине 52,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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москва, папуа-новая гвинея, сша, землетрясение, в мире

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,7

06:45 09.02.2021
 
© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Fotolia / Byelikova Oksana
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 02.55 по времени UTC (05.55 мск) в 112 километрах к северо-востоку от города Кокопо в провинции Восточная Новая Британия. Очаг залегал на глубине 52,9 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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МоскваПапуа-Новая ГвинеяСШАЗемлетрясениеВ мире
 
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