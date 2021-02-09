"От миротворца до националиста". В Госдуме оценили новый курс Зеленского
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. "Крымская платформа" нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, который за время президентства прошел путь от миротворца до националиста, для предъявления новых претензий России, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Зеленский назвал уход Крыма из состава Украины "страшной ошибкой, которую нужно исправить", и для этого, по его словам, последуют четкие действия. Он заявил, что инициируемый украинской стороной международный саммит по "возвращению контроля над Крымом "крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.
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"Это новый курс президента Зеленского, его попытка стать святее папы римского, больше (предыдущим президентом Украины Петром - Прим. ред.) Порошенко, чем сам Порошенко. Сегодня не только вопрос о Донбассе, но и попробовать впихнуть претензии России по Крыму и сделать их поводом для санкций. Зеленский совершил круг – от миротворца, который критиковал Порошенко и благодаря этому победил на выборах, до того, что сегодня он принимает решения, которые ведут дальше – запрет телеканалов, русского языка. Он полностью расписался в том, что стал нациком", - сказал Затулин.
Депутат считает, что политика Зеленского продиктована желанием отвлечь внимание людей от провала в борьбе с коронавирусом и экономических проблем.
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