https://ria.ru/20210209/zakharova-1596605312.html

Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков

Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не знает, кому верить в испанском правительстве: тому, кто говорит, что демократия в стране есть,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:53

2021-02-09T02:53

2021-02-09T02:53

россия

карлес пучдемон

пабло иглесиас

мария захарова

каталония

испания

мадрид

политика

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МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не знает, кому верить в испанском правительстве: тому, кто говорит, что демократия в стране есть, или тому, кто утверждает обратное.Захарова напомнила, что глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Испания - полноценная демократия, в то же время вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас заявил, что в стране нет полностью нормальной политической ситуации, когда лидер одной правящей в Каталонии партии находится в тюрьме (Ориол Жункерас), а второй в Брюсселе (Карлес Пучдемон).Верховный суд Испании в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.От испанского правосудия до сих пор скрываются бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и трое бывших членов его правительства, которые уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии.

https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596604492.html

россия

каталония

испания

мадрид

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россия, карлес пучдемон, пабло иглесиас, мария захарова, каталония, испания, мадрид, политика