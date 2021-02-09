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Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не знает, кому верить в испанском правительстве: тому, кто говорит, что демократия в стране есть,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:53
2021-02-09T02:53
россия
карлес пучдемон
пабло иглесиас
мария захарова
каталония
испания
мадрид
политика
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МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не знает, кому верить в испанском правительстве: тому, кто говорит, что демократия в стране есть, или тому, кто утверждает обратное.Захарова напомнила, что глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Испания - полноценная демократия, в то же время вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас заявил, что в стране нет полностью нормальной политической ситуации, когда лидер одной правящей в Каталонии партии находится в тюрьме (Ориол Жункерас), а второй в Брюсселе (Карлес Пучдемон).Верховный суд Испании в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.От испанского правосудия до сих пор скрываются бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и трое бывших членов его правительства, которые уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии.
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россия, карлес пучдемон, пабло иглесиас, мария захарова, каталония, испания, мадрид, политика

Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков

02:53 09.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не знает, кому верить в испанском правительстве: тому, кто говорит, что демократия в стране есть, или тому, кто утверждает обратное.
Захарова напомнила, что глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что Испания - полноценная демократия, в то же время вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас заявил, что в стране нет полностью нормальной политической ситуации, когда лидер одной правящей в Каталонии партии находится в тюрьме (Ориол Жункерас), а второй в Брюсселе (Карлес Пучдемон).
"Не знаю, кому верить. Госпоже Гонсалес, которая утверждает, что Испания – пример демократии, или вице-премьеру испанского правительства, который говорит, что (Испания – ред.) далека от нормальной ситуации в демократических вопросах", - сказала Захарова в интервью испанскому агентству Efe.
Верховный суд Испании в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
От испанского правосудия до сих пор скрываются бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и трое бывших членов его правительства, которые уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии.
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РоссияКарлес ПучдемонПабло ИглесиасМария ЗахароваКаталонияИспанияМадридПолитика
 
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