https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html

Захарова назвала ФБК* инструментом Запада

Захарова назвала ФБК* инструментом Запада

Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:02

2021-02-09T00:02

2021-02-09T00:02

россия

мария захарова

фонд борьбы с коррупцией

владимир ашурков

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала ранее Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители США и Британии. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, сша, в мире