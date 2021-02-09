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Захарова назвала ФБК* инструментом Запада
Захарова назвала ФБК* инструментом Запада
Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:02
2021-02-09T00:02
россия
мария захарова
фонд борьбы с коррупцией
владимир ашурков
сша
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала ранее Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители США и Британии. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, сша, в мире

Захарова назвала ФБК* инструментом Запада

00:02 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Используют этих людей как инструмент. Эти люди не рассматриваются Западом в качестве личностей, в качестве серьезных каких-то политических фигур, для них это инструмент бесконечного давления и влияния на нашу страну", - заявила Захарова в эфире телеканала "Рен ТВ", комментируя онлайн-встречу представителей стран Запада с российскими оппозиционерами, которая прошла в понедельник на базе постпредства Польши при ЕС.

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В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала ранее Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители США и Британии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияМария ЗахароваФонд борьбы с коррупциейВладимир АшурковСШАВ мире
 
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