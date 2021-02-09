Захарова назвала ФБК* инструментом Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские оппозиционеры не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, для них это очередной инструмент давления на Россию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Используют этих людей как инструмент. Эти люди не рассматриваются Западом в качестве личностей, в качестве серьезных каких-то политических фигур, для них это инструмент бесконечного давления и влияния на нашу страну", - заявила Захарова в эфире телеканала "Рен ТВ", комментируя онлайн-встречу представителей стран Запада с российскими оппозиционерами, которая прошла в понедельник на базе постпредства Польши при ЕС.
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В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала ранее Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители США и Британии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента