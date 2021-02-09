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https://ria.ru/20210209/yuschenko-1596721569.html
Внучка Виктора Ющенко провалилась на шоу "Голос"
Внучка Виктора Ющенко провалилась на шоу "Голос"
Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:50
2021-02-09T18:54
музыка
новости культуры
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"голос"
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шоубиз
звезды
виктор ющенко
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального телеконкурса "Голос". Незадолго до выступления девушка рассказала, что мечтала принять участие в "Голосе" семь лет.Девушка исполнила песню "Плакала" группы Kazka. С первых нот судьи заметили, что она волнуется. "Очень переживает", — прокомментировал выступление певец Дмитро Монатик, более известный по сценическому псевдониму Monatik.Однако Доменике так и не удалось справиться с волнением и впечатлить наставников: к ней никто не повернулся. На YouTube, где разместили видео с ее выступлением, большинство зрителей тоже согласились с мнением судей, что исполнительница перенервничала. Но пела она все же неплохо. "Голос хороший, но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец", "А мне понравилось. Да, девушка переволновалась. Но голос чистый! Нежный", "Талантливая, но нужно еще работать. Удачи!" — написали пользователи.
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музыка, новости культуры, знаменитости, "голос", youtube, украина, звезды, виктор ющенко

Внучка Виктора Ющенко провалилась на шоу "Голос"

18:50 09.02.2021 (обновлено: 18:54 09.02.2021)
 
© Голос країни/YouTubeКадр выпуска программы "Голос Украины"
Кадр выпуска программы Голос Украины - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Голос країни/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального телеконкурса "Голос".
Незадолго до выступления девушка рассказала, что мечтала принять участие в "Голосе" семь лет.
"Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился", — поделилась эмоциями Доменика.
Девушка исполнила песню "Плакала" группы Kazka. С первых нот судьи заметили, что она волнуется. "Очень переживает", — прокомментировал выступление певец Дмитро Монатик, более известный по сценическому псевдониму Monatik.
"Давай, давай", — тихо подбодрила Ющенко певица Надежда Дорофеева.
Однако Доменике так и не удалось справиться с волнением и впечатлить наставников: к ней никто не повернулся.
На YouTube, где разместили видео с ее выступлением, большинство зрителей тоже согласились с мнением судей, что исполнительница перенервничала. Но пела она все же неплохо.
"Голос хороший, но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец", "А мне понравилось. Да, девушка переволновалась. Но голос чистый! Нежный", "Талантливая, но нужно еще работать. Удачи!" — написали пользователи.
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