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Внучка Виктора Ющенко провалилась на шоу "Голос"
Внучка Виктора Ющенко провалилась на шоу "Голос"
Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:50
2021-02-09T18:50
2021-02-09T18:54
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального телеконкурса "Голос". Незадолго до выступления девушка рассказала, что мечтала принять участие в "Голосе" семь лет.Девушка исполнила песню "Плакала" группы Kazka. С первых нот судьи заметили, что она волнуется. "Очень переживает", — прокомментировал выступление певец Дмитро Монатик, более известный по сценическому псевдониму Monatik.Однако Доменике так и не удалось справиться с волнением и впечатлить наставников: к ней никто не повернулся. На YouTube, где разместили видео с ее выступлением, большинство зрителей тоже согласились с мнением судей, что исполнительница перенервничала. Но пела она все же неплохо. "Голос хороший, но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец", "А мне понравилось. Да, девушка переволновалась. Но голос чистый! Нежный", "Талантливая, но нужно еще работать. Удачи!" — написали пользователи.
https://ria.ru/20210203/krid-1595801763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, знаменитости, "голос", youtube, украина, звезды, виктор ющенко
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости
. Доменика Ющенко, 20-летняя внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко, провалилась
на этапе слепых прослушиваний украинской версии музыкального телеконкурса "Голос".
Незадолго до выступления девушка рассказала
, что мечтала принять участие в "Голосе" семь лет.
"Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился", — поделилась эмоциями Доменика.
Девушка исполнила песню "Плакала" группы Kazka. С первых нот судьи заметили, что она волнуется. "Очень переживает", — прокомментировал выступление певец Дмитро Монатик, более известный по сценическому псевдониму Monatik.
"Давай, давай", — тихо подбодрила Ющенко певица Надежда Дорофеева.
Однако Доменике так и не удалось справиться с волнением и впечатлить наставников: к ней никто не повернулся.
На YouTube, где разместили видео с ее выступлением, большинство зрителей тоже согласились с мнением судей, что исполнительница перенервничала. Но пела она все же неплохо.
"Голос хороший, но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец", "А мне понравилось. Да, девушка переволновалась. Но голос чистый! Нежный", "Талантливая, но нужно еще работать. Удачи!" — написали пользователи.