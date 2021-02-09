https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596668009.html
На Северном Кавказе борцов с коррупцией заподозрили во взятке
На Северном Кавказе борцов с коррупцией заподозрили во взятке
Группа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержана по делу о получении 10 миллионов рублей взятки, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:48
2021-02-09T13:48
2021-02-09T14:04
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Группа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержана по делу о получении 10 миллионов рублей взятки, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствие подозревает их в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Покушение на получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".Как рассказала Марковская, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Группа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержана по делу о получении 10 миллионов рублей взятки, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни, старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни Северо-Кавказского таможенного управления (СКТУ), а также их посредника", - заявила Марковская.
Следствие подозревает их в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Покушение на получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".
Как рассказала Марковская, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.
"Для реализации задуманного подозреваемый привлек ранее ему знакомого мужчину, который, выступая в качестве посредника, выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 миллионов рублей за совершение вышеуказанного заведомо незаконного бездействия. При передаче части денежных средств в размере 5 миллионов рублей последний был задержан с поличным", - заявила Марковская.
В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.