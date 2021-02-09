https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596668009.html

На Северном Кавказе борцов с коррупцией заподозрили во взятке

На Северном Кавказе борцов с коррупцией заподозрили во взятке

Группа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержана по делу о получении 10 миллионов рублей взятки, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:48

2021-02-09T13:48

2021-02-09T14:04

северный кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Группа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержана по делу о получении 10 миллионов рублей взятки, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Следствие подозревает их в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Покушение на получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".Как рассказала Марковская, в декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями договорились о взятке от предпринимателя. Деньги предназначались за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в рамках дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596638414.html

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия