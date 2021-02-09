https://ria.ru/20210209/vyzov-1596607066.html

В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов

В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов

Шутникам, которые совершают ложные вызовы пожарных и спасателей, может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей; кроме того, необдуманные действия по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T04:17

2021-02-09T04:17

2021-02-09T04:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Шутникам, которые совершают ложные вызовы пожарных и спасателей, может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей; кроме того, необдуманные действия по вызову экстренных служб могут стоить кому-то жизни, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение: никогда нет гарантии, что вызов ложный. Пока спасатели и пожарные тратят время и силы на поиски "мнимых" пострадавших, где-то люди действительно могут находиться в условиях угрозы жизни и здоровью.Кроме того, спасатели напоминают и об ответственности для родителей, чьи дети звонят в экстренные службы с целью пошутить. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей "привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа".В МЧС обращаются к родителям с просьбой рассказать своим детям о недопустимости подобных развлечений. "Как показывает практика, они дорого обходятся", - добавили в главке.

https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва