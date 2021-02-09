https://ria.ru/20210209/vyzov-1596607066.html
В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
Шутникам, которые совершают ложные вызовы пожарных и спасателей, может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей; кроме того, необдуманные действия по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:17
2021-02-09T04:17
2021-02-09T04:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Шутникам, которые совершают ложные вызовы пожарных и спасателей, может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей; кроме того, необдуманные действия по вызову экстренных служб могут стоить кому-то жизни, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение: никогда нет гарантии, что вызов ложный. Пока спасатели и пожарные тратят время и силы на поиски "мнимых" пострадавших, где-то люди действительно могут находиться в условиях угрозы жизни и здоровью.Кроме того, спасатели напоминают и об ответственности для родителей, чьи дети звонят в экстренные службы с целью пошутить. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей "привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа".В МЧС обращаются к родителям с просьбой рассказать своим детям о недопустимости подобных развлечений. "Как показывает практика, они дорого обходятся", - добавили в главке.
https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Шутникам, которые совершают ложные вызовы пожарных и спасателей, может грозить штраф от тысячи до полутора тысяч рублей; кроме того, необдуманные действия по вызову экстренных служб могут стоить кому-то жизни, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.
Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение: никогда нет гарантии, что вызов ложный. Пока спасатели и пожарные тратят время и силы на поиски "мнимых" пострадавших, где-то люди действительно могут находиться в условиях угрозы жизни и здоровью.
"Вызывая спецслужбы, не имея для этого никаких причин, стоить помнить, что такая "шалость" караетесь законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ: "Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб – влечет наложение административного штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей"... Набирая "101" или "112", помните: все разговоры записываются!", - рассказали РИА Новости.
Кроме того, спасатели напоминают и об ответственности для родителей, чьи дети звонят в экстренные службы с целью пошутить. Согласно статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей "привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа".
В МЧС
обращаются к родителям с просьбой рассказать своим детям о недопустимости подобных развлечений. "Как показывает практика, они дорого обходятся", - добавили в главке.