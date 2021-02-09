https://ria.ru/20210209/vtorichka-1596600895.html

Риелтор предостерег от покупки некоторых квартир на "вторичке"

Риелтор предостерег от покупки некоторых квартир на "вторичке"

Покупка квартиры — серьезный шаг. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:13

2021-02-09T02:13

2021-02-09T02:13

евгений яшенков

егор редин

россия

мошенничество

жилье

общество

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Покупка квартиры — серьезный шаг. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта. Об этом рассказал агентству "Прайм" риелтор, основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.По его словам, стоит задуматься, если продавец предлагает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же очень дешево.Кроме того, необходимо быть уверенным в чистоте сделки. Управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин добавил, что при первой же встрече лучше изучить все документы на недвижимость. Это позволит выяснить, в частности, согласованы ли БТИ перепланировки, если они есть в квартире. "Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости, соответственно, вы берете на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия", — объяснил Редин.

https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

россия

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евгений яшенков, егор редин, россия, мошенничество, жилье, общество