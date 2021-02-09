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"Сбер" назвал самых востребованных у россиян врачей
"Сбер" назвал самых востребованных у россиян врачей
Клиенты сервиса "СберЗдоровье" в 2020 году чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании, которое имеется в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T02:07
2021-02-09T02:07
сбер
россия
врачи
москва
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Клиенты сервиса "СберЗдоровье" в 2020 году чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости."СберЗдоровье" в начале января проанализировало записи своих клиентов в клиники за 2019 и 2020 годы, а также провело опрос врачей сервиса. Общее число клиентов компании сегодня превышает 7,5 миллиона человек."Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) - самые востребованные специалисты у россиян за 2020 год", - выяснили эксперты. На четвертом месте по числу обращений россиян находится невролог, а на пятом - психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку лидеров также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.При этом самый заметный рост обращений в прошлом году был зафиксирован к пульмонологу - число заявок за год подскочило на 50%, травматологу - на 48%, терапевту - 28%, трихологу - 27% и урологу - 19%. "Динамика обращений к пульмонологам, терапевтам и трихологам объясняется в большинстве случаев коронавирусом", - поясняют в компании.Эксперты пришли к выводу, что россияне в 2020 году в целом стали более ответственно относиться к своему здоровью: многие стали обращаться к специалистам не только при появлении симптомов какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться, что они здоровы."Часть пациентов обратилась к специалистам из-за давно беспокоивших их симптомов или болезни, на лечение которой в обычном ритме жизни не всегда хватало времени. В 2020 многие люди работали удаленно и использовали эту возможность, чтобы посещать врачей, например, до или после рабочего дня. Еще часть пациентов, лишившись возможности полноценно планировать отпуск, уделяли больше времени обследованиям и плановым посещениям специалистов", - добавляют эксперты.
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сбер, россия, врачи, москва, общество

"Сбер" назвал самых востребованных у россиян врачей

02:07 09.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Клиенты сервиса "СберЗдоровье" в 2020 году чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"СберЗдоровье" в начале января проанализировало записи своих клиентов в клиники за 2019 и 2020 годы, а также провело опрос врачей сервиса. Общее число клиентов компании сегодня превышает 7,5 миллиона человек.
"Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) - самые востребованные специалисты у россиян за 2020 год", - выяснили эксперты. На четвертом месте по числу обращений россиян находится невролог, а на пятом - психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку лидеров также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.
При этом самый заметный рост обращений в прошлом году был зафиксирован к пульмонологу - число заявок за год подскочило на 50%, травматологу - на 48%, терапевту - 28%, трихологу - 27% и урологу - 19%. "Динамика обращений к пульмонологам, терапевтам и трихологам объясняется в большинстве случаев коронавирусом", - поясняют в компании.
Эксперты пришли к выводу, что россияне в 2020 году в целом стали более ответственно относиться к своему здоровью: многие стали обращаться к специалистам не только при появлении симптомов какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться, что они здоровы.
"Часть пациентов обратилась к специалистам из-за давно беспокоивших их симптомов или болезни, на лечение которой в обычном ритме жизни не всегда хватало времени. В 2020 многие люди работали удаленно и использовали эту возможность, чтобы посещать врачей, например, до или после рабочего дня. Еще часть пациентов, лишившись возможности полноценно планировать отпуск, уделяли больше времени обследованиям и плановым посещениям специалистов", - добавляют эксперты.
Врач нутрициолог во время работы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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