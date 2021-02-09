https://ria.ru/20210209/vozrast-1596650075.html

"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID

"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:15

2021-02-09T12:15

2021-02-09T12:24

максим сурайкин

коммунисты россии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, после коронавируса работоспособность человека снижается, и работать до 65 или 63 лет нежелательно, напряженный труд перенесшего COVID-19 больного после 55 или 60 лет может привести к резкому сокращению продолжительности жизни человека.

https://ria.ru/20210208/niderlandy-1596582738.html

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2021

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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, общество