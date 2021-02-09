"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID
12:15 09.02.2021 (обновлено: 12:24 09.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Предлагаем сократить возраст выхода на пенсию всем, кто переболел коронавирусом согласно данным медицинской карты, до дореформенного стандарта, соответственно женщинам до 55 лет и мужчинам до 60 лет, мы направили соответствующее предложение в Государственную Думу и предлагаем срочно внести изменения в пенсионное законодательство", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, после коронавируса работоспособность человека снижается, и работать до 65 или 63 лет нежелательно, напряженный труд перенесшего COVID-19 больного после 55 или 60 лет может привести к резкому сокращению продолжительности жизни человека.