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"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID
"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID
Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:15
2021-02-09T12:24
максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, после коронавируса работоспособность человека снижается, и работать до 65 или 63 лет нежелательно, напряженный труд перенесшего COVID-19 больного после 55 или 60 лет может привести к резкому сокращению продолжительности жизни человека.
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, общество

"Коммунисты России" просят снизить пенсионный возраст у перенесших COVID

12:15 09.02.2021 (обновлено: 12:24 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением сократить пенсионный возраст для всех, переболевших коронавирусом, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Предлагаем сократить возраст выхода на пенсию всем, кто переболел коронавирусом согласно данным медицинской карты, до дореформенного стандарта, соответственно женщинам до 55 лет и мужчинам до 60 лет, мы направили соответствующее предложение в Государственную Думу и предлагаем срочно внести изменения в пенсионное законодательство", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
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По его словам, после коронавируса работоспособность человека снижается, и работать до 65 или 63 лет нежелательно, напряженный труд перенесшего COVID-19 больного после 55 или 60 лет может привести к резкому сокращению продолжительности жизни человека.
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииГосдума РФОбщество
 
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