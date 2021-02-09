https://ria.ru/20210209/voda-1596682180.html

Алушта перейдет на режимную подачу воды

Алушта перейдет на режимную подачу воды

График подачи воды по пять часов утром и вечером будет введен в крымской Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города водохранилище, сообщила... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:51

2021-02-09T14:51

2021-02-09T14:51

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. График подачи воды по пять часов утром и вечером будет введен в крымской Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города водохранилище, сообщила глава горадминистрации Галина Огнева.На сегодняшний день в Изобильненском водохранилище (район Алушты) 2,8 миллиона кубических метров воды (полный объем - около 12,7 миллиона кубометров), отметила она.Окончательное решение о переходе на утвержденный график подачи воды будет принято 25 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты, подчеркнула Огнева.Алушта в основном снабжается водой из Изобильненского водохранилища, которое из-за засухи сильно обмелело. В конце декабря Ялта перешла на почасовой график подачи воды, однако после январских осадков вода подается в дома круглосуточно. Наиболее сложная ситуация с водой сложилась в Симферополе – вода подается по три часа утром и вечером.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/aksenov-1593477756.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, республика крым, общество