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Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой
Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой
Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, лидером в антирейтинге оказалась Свердловская область. Об этом свидетельствуют материалы... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:05
2021-02-09T04:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
счетная палата рф
москва
новгородская область
пензенская область
общество
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Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, лидером в антирейтинге оказалась Свердловская область. Об этом свидетельствуют материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.Отмечается, что именно на этот субъект федерации приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО), выяснили в Счетной палате.Также аудиторы включили в список таких регионов Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области. По информации ведомства, в них также не было ЭРВО.В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.Помимо этого, материалах привели данные Роспотребнадзора, свидетельствующие о росте в России доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.
https://ria.ru/20210208/voda-1596441438.html
россия
москва
новгородская область
пензенская область
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), счетная палата рф, москва, новгородская область, пензенская область, общество

Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой

00:05 09.02.2021 (обновлено: 04:48 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкБутылка воды
Бутылка воды - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, лидером в антирейтинге оказалась Свердловская область. Об этом свидетельствуют материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.
Отмечается, что именно на этот субъект федерации приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО), выяснили в Счетной палате.
Также аудиторы включили в список таких регионов Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области. По информации ведомства, в них также не было ЭРВО.
В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.
Помимо этого, материалах привели данные Роспотребнадзора, свидетельствующие о росте в России доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.
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Названы опасные вещества в питьевой воде
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Счетная палата РФМоскваНовгородская областьПензенская областьОбщество
 
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