https://ria.ru/20210209/voda-1596599740.html

Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой

Счетная палата перечислила регионы с самой загрязненной питьевой водой

Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, лидером в антирейтинге оказалась Свердловская область. Об этом свидетельствуют материалы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:05

2021-02-09T00:05

2021-02-09T04:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

счетная палата рф

москва

новгородская область

пензенская область

общество

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Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, лидером в антирейтинге оказалась Свердловская область. Об этом свидетельствуют материалы контрольного ведомства по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.Отмечается, что именно на этот субъект федерации приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО), выяснили в Счетной палате.Также аудиторы включили в список таких регионов Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области. По информации ведомства, в них также не было ЭРВО.В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.Помимо этого, материалах привели данные Роспотребнадзора, свидетельствующие о росте в России доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.

https://ria.ru/20210208/voda-1596441438.html

россия

москва

новгородская область

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), счетная палата рф, москва, новгородская область, пензенская область, общество