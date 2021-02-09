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Попасть в Европу: как сейчас получают шенгенские визы
Попасть в Европу: как сейчас получают шенгенские визы
Во многие европейские страны поехать нельзя: границы закрыты, документы оформить сложно. Но возможно, говорят эксперты. Туристические визы, в том числе... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:00
2021-02-09T08:11
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туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Во многие европейские страны поехать нельзя: границы закрыты, документы оформить сложно. Но возможно, говорят эксперты. Туристические визы, в том числе длительный "мультишенген", выдают греки. В консульстве практически любого государства запрос рассмотрят, если есть уважительные причины: работа, обучение, лечение и даже воссоединение влюбленных. Есть и не совсем легальные пути. О том, как сейчас попадают в Европу, — в материале РИА Новости.В Грецию легально, но по квотеЕдинственная страна Шенгена, которая выдает россиянам туристические визы, — Греция. Документы те же, что и раньше, но перед поездкой придется сделать ПЦР-тест на коронавирус, а уже в стране — быть готовым к самоизоляции. Впрочем, нельзя сказать, что наши туристы активно интересуются полетами в Грецию: сейчас не сезон, плюс действуют квота — 500 человек в неделю и тотальный локдаун, который был установлен до восьмого февраля, продлили до 15-го."Обращений за греческой визой немного, — говорит гендиректор туроператора Александр Цандекиди. — Но с тех пор, как стало известно о восстановлении авиасообщения с Афинами, клиенты звонят, интересуются, появились реальные бронирования".Эксперт добавляет, что, по его мнению, Греция была и остается одной из самых лояльных стран Шенгена: "Если документы полностью соответствуют требованиям, то соискатель получит визу, несмотря на пандемию".По его словам, были случаи, когда даже в чистые паспорта греки ставили годовой или двухгодичный "шенген".Правда, выросло и число отказов — обращаясь за греческим разрешением на въезд, люди на самом деле собирались в другую европейскую страну.По словам Даниила Сергеева, исполнительного директора компании, специализирующейся на визах, если границы Греции и страны, куда хочет попасть турист, не закрыты, то, вероятно, проблем с пересечением не будет. Например, российские путешественники из Афин беспрепятственно вылетали в Италию.В Генконсульстве Греции в Москве пояснили: поскольку большая часть Европы закрыта для туристов, незаконно пользоваться для пересечения границ греческой визой. Ее могут аннулировать, а в дальнейшем вероятны проблемы со въездом в страны Шенгена. Любовь — это не туризм"Консульства работают все, — говорит замгендиректора визовой компании Михаил Райляно. — Вопрос, какие визы они выдают. Категория С — для тех, кто едет на срочное лечение, в бизнес-командировку, для воссоединения пар и супругов или по вопросу жизни и смерти (уход за родственником, похороны). D — для учебы, работы".Если с работой, учебой и лечением все более-менее понятно, то с путешествиями "по любви" сложнее. Появилось даже глобальное движение "Любовь — это не туризм", направленное на воссоединение пар и семей, которых насильственно разлучили запреты на поездки и закрытие границ.Судя по официальному сайту, участвуют в нем Дания, Исландия, Германия, Австрия, Норвегия, Франция, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Чехия, Финляндия, Италия, Литва, а также Канада и Сингапур.Единых правил нет. "Консульства Австрии, Швейцарии, Германии педантичнее, там получить такую визу труднее. Италия, Испания, Франция — лояльнее", — говорит Даниил Сергеев. Супругам проще собрать документы, а вот парам, которые не в браке, нужно доказать, что они едут именно друг к другу. Могут попросить, например, переписку.На сайте "Любовь — это не туризм" сказано, что в Австрии "определяют партнеров по жизни как всех людей, кто состоит в постоянных отношениях", независимо от того, живут ли они вместе и как долго встречаются. Чехи требуют заявление о том, что близость долгосрочная, а пара берет на себя обязательства, аналогичные супружеским. Подтверждением длительного партнерства служат, например, совместные договоры аренды, банковский счет или свидетельства о рождении детей.Во Франции пары "должны предоставить доказательства, что отношения прочны и глубоки". Показать общие счета, документы на жилье, штампы в паспортах о частых поездках в страну. В Норвегии есть условия, чтобы связь длилась не меньше девяти месяцев, а соискатели встречались лично хотя бы один раз.Отдохнуть или поработатьДействуют и не совсем легальные схемы. "Не секрет, что многие получают рабочую визу в Польшу и едут. Интернет пестрит объявлениями", — говорит представитель визовой компании, пожелавший остаться неизвестным. На вопрос, почему именно Польша, отвечает: самая доступная страна в этом плане.Правда, бывают и осечки. Как описывает в соцсети основатель компании, обещающей "визу в любую точку", перед праздниками, 30 декабря, "почти все вышедшие паспорта оказались пустыми". Но помогла апелляция, и аппликанты все же получили "национальную визу в Польшу (рабочая виза, которая позволяет въезжать в страны Шенгена в нынешних реалиях)". Кстати, судя по информации в интернете, стоимость такого разрешения на въезд — 200-500 евро. Эксперты предупреждают: даже если пропустят через границу, а на месте выяснится, что фактическая цель поездки — туризм, возможны серьезные санкции, вплоть до депортации и запрета посещать страны Шенгена.Нельзя, но очень нужноПо словам сотрудников визовых компаний, если человеку очень нужно в Европу, а под легальные способы он не подпадает, проблему решить можно. "Мы отправляем запросы в приграничные службы, куда планирует отправиться клиент, — говорит Михаил Райляно. — И они очень быстро отвечают, есть шанс въехать или нет". Так же оперативно реагируют и консульства.Екатерина Суворова, основатель визовой компании, вспоминает в инстаграме, как девушка въезжала в Польшу по итальянской бизнес-визе. Другие разрешения на въезд получить не успевала, а спешила потому, что в Польше ей нужно было пройти собеседование в консульстве США для воссоединения с мужем-американцем. Еще одна история: муж с греческим "шенгеном" отправился в Германию за лекарственными препаратами для жены, ей требовался срочный курс химиотерапии. В обоих случаях въехать удалось.Но нельзя сказать, что россияне стремятся в Европу. По словам экспертов, число запросов резко сократилось. В некоторых компаниях даже сообщили, что в основном работают с эмигрантами. Туристы не хотят путешествовать по закрытым территориям, проходить карантины. Большинство соискателей — те, у кого родственники в других странах или есть существенные причины для поездки. Остальные ждут открытия границ.
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Попасть в Европу: как сейчас получают шенгенские визы

08:00 09.02.2021 (обновлено: 08:11 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетители выходят из визового центра Греции в Москве
Посетители выходят из визового центра Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Во многие европейские страны поехать нельзя: границы закрыты, документы оформить сложно. Но возможно, говорят эксперты. Туристические визы, в том числе длительный "мультишенген", выдают греки. В консульстве практически любого государства запрос рассмотрят, если есть уважительные причины: работа, обучение, лечение и даже воссоединение влюбленных. Есть и не совсем легальные пути. О том, как сейчас попадают в Европу, — в материале РИА Новости.

В Грецию легально, но по квоте

Единственная страна Шенгена, которая выдает россиянам туристические визы, — Греция. Документы те же, что и раньше, но перед поездкой придется сделать ПЦР-тест на коронавирус, а уже в стране — быть готовым к самоизоляции. Впрочем, нельзя сказать, что наши туристы активно интересуются полетами в Грецию: сейчас не сезон, плюс действуют квота — 500 человек в неделю и тотальный локдаун, который был установлен до восьмого февраля, продлили до 15-го.
"Обращений за греческой визой немного, — говорит гендиректор туроператора Александр Цандекиди. — Но с тех пор, как стало известно о восстановлении авиасообщения с Афинами, клиенты звонят, интересуются, появились реальные бронирования".
Эксперт добавляет, что, по его мнению, Греция была и остается одной из самых лояльных стран Шенгена: "Если документы полностью соответствуют требованиям, то соискатель получит визу, несмотря на пандемию".
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По его словам, были случаи, когда даже в чистые паспорта греки ставили годовой или двухгодичный "шенген".
Правда, выросло и число отказов — обращаясь за греческим разрешением на въезд, люди на самом деле собирались в другую европейскую страну.
По словам Даниила Сергеева, исполнительного директора компании, специализирующейся на визах, если границы Греции и страны, куда хочет попасть турист, не закрыты, то, вероятно, проблем с пересечением не будет. Например, российские путешественники из Афин беспрепятственно вылетали в Италию.
В Генконсульстве Греции в Москве пояснили: поскольку большая часть Европы закрыта для туристов, незаконно пользоваться для пересечения границ греческой визой. Ее могут аннулировать, а в дальнейшем вероятны проблемы со въездом в страны Шенгена.
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Любовь — это не туризм

"Консульства работают все, — говорит замгендиректора визовой компании Михаил Райляно. — Вопрос, какие визы они выдают. Категория С — для тех, кто едет на срочное лечение, в бизнес-командировку, для воссоединения пар и супругов или по вопросу жизни и смерти (уход за родственником, похороны). D — для учебы, работы".
Если с работой, учебой и лечением все более-менее понятно, то с путешествиями "по любви" сложнее. Появилось даже глобальное движение "Любовь — это не туризм", направленное на воссоединение пар и семей, которых насильственно разлучили запреты на поездки и закрытие границ.
Судя по официальному сайту, участвуют в нем Дания, Исландия, Германия, Австрия, Норвегия, Франция, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Чехия, Финляндия, Италия, Литва, а также Канада и Сингапур.
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Единых правил нет. "Консульства Австрии, Швейцарии, Германии педантичнее, там получить такую визу труднее. Италия, Испания, Франция — лояльнее", — говорит Даниил Сергеев. Супругам проще собрать документы, а вот парам, которые не в браке, нужно доказать, что они едут именно друг к другу. Могут попросить, например, переписку.
На сайте "Любовь — это не туризм" сказано, что в Австрии "определяют партнеров по жизни как всех людей, кто состоит в постоянных отношениях", независимо от того, живут ли они вместе и как долго встречаются.
Чехи требуют заявление о том, что близость долгосрочная, а пара берет на себя обязательства, аналогичные супружеским. Подтверждением длительного партнерства служат, например, совместные договоры аренды, банковский счет или свидетельства о рождении детей.
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Во Франции пары "должны предоставить доказательства, что отношения прочны и глубоки". Показать общие счета, документы на жилье, штампы в паспортах о частых поездках в страну. В Норвегии есть условия, чтобы связь длилась не меньше девяти месяцев, а соискатели встречались лично хотя бы один раз.

Отдохнуть или поработать

Действуют и не совсем легальные схемы. "Не секрет, что многие получают рабочую визу в Польшу и едут. Интернет пестрит объявлениями", — говорит представитель визовой компании, пожелавший остаться неизвестным. На вопрос, почему именно Польша, отвечает: самая доступная страна в этом плане.
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Правда, бывают и осечки. Как описывает в соцсети основатель компании, обещающей "визу в любую точку", перед праздниками, 30 декабря, "почти все вышедшие паспорта оказались пустыми". Но помогла апелляция, и аппликанты все же получили "национальную визу в Польшу (рабочая виза, которая позволяет въезжать в страны Шенгена в нынешних реалиях)". Кстати, судя по информации в интернете, стоимость такого разрешения на въезд — 200-500 евро.
Эксперты предупреждают: даже если пропустят через границу, а на месте выяснится, что фактическая цель поездки — туризм, возможны серьезные санкции, вплоть до депортации и запрета посещать страны Шенгена.
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Нельзя, но очень нужно

По словам сотрудников визовых компаний, если человеку очень нужно в Европу, а под легальные способы он не подпадает, проблему решить можно. "Мы отправляем запросы в приграничные службы, куда планирует отправиться клиент, — говорит Михаил Райляно. — И они очень быстро отвечают, есть шанс въехать или нет". Так же оперативно реагируют и консульства.
Екатерина Суворова, основатель визовой компании, вспоминает в инстаграме, как девушка въезжала в Польшу по итальянской бизнес-визе. Другие разрешения на въезд получить не успевала, а спешила потому, что в Польше ей нужно было пройти собеседование в консульстве США для воссоединения с мужем-американцем.
Еще одна история: муж с греческим "шенгеном" отправился в Германию за лекарственными препаратами для жены, ей требовался срочный курс химиотерапии. В обоих случаях въехать удалось.
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Но нельзя сказать, что россияне стремятся в Европу. По словам экспертов, число запросов резко сократилось. В некоторых компаниях даже сообщили, что в основном работают с эмигрантами. Туристы не хотят путешествовать по закрытым территориям, проходить карантины. Большинство соискателей — те, у кого родственники в других странах или есть существенные причины для поездки. Остальные ждут открытия границ.
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