https://ria.ru/20210209/vitrezviteli-1596651844.html
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
2021-02-09T14:00
2021-02-09T14:00
2021-02-09T14:00
истории.doc
подкаст
алкоголь
история
общество
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"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
audio/mpeg
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст, алкоголь, история, общество
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?