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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210209/vitrezviteli-1596651844.html
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
2021-02-09T14:00
2021-02-09T14:00
истории.doc
подкаст
алкоголь
история
общество
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"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
audio/mpeg
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, алкоголь, история, общество

"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

14:00 09.02.2021
 
Истории.doc
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей, при участии Анастасии Гнединской
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Монтаж: Андрей Темнов
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