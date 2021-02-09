https://ria.ru/20210209/vitrezviteli-1596651844.html

"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас?

2021-02-09T14:00

2021-02-09T14:00

2021-02-09T14:00

истории.doc

подкаст

алкоголь

история

общество

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"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас? audio/mpeg

"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается. Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей и в каком виде они откроются сейчас? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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