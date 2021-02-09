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Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая весна
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая весна
Жителям умеренных широт европейской территории России не стоит рассчитывать на быстрый приход весны, сообщил во вторник журналистам научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:48
2021-02-09T14:52
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жителям умеренных широт европейской территории России не стоит рассчитывать на быстрый приход весны, сообщил во вторник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее синоптик отмечал, что нельзя исключить повторения сильных морозов до конца зимнего периода.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая весна

14:48 09.02.2021 (обновлено: 14:52 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жителям умеренных широт европейской территории России не стоит рассчитывать на быстрый приход весны, сообщил во вторник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Весна в наших краях, в умеренных широтах России, начинается в конце марта-начале апреля, конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, ... переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится", - сказал Вильфанд.
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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