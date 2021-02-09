Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая весна

"Весна в наших краях, в умеренных широтах России, начинается в конце марта-начале апреля, конечно же, говорить о том, будет она ранней или поздней, сейчас не время, потому что сейчас только-только высота снега увеличивается. Но это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, ... переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится", - сказал Вильфанд.