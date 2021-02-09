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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210209/vatikan-1596728428.html
Минск и Ватикан подтвердили стремление активизировать сотрудничество
Минск и Ватикан подтвердили стремление активизировать сотрудничество
Замглавы МИД Белоруссии, посол при Святом престоле Сергей Алейник провел в Ватикане серию встреч и кратко пообщался с папой Римским Франциском, стороны... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:52
2021-02-09T18:52
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
белоруссия
ватикан
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии, посол при Святом престоле Сергей Алейник провел в Ватикане серию встреч и кратко пообщался с папой Римским Франциском, стороны подтвердили обоюдное стремление к активизации сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.По ее данным, 8-9 февраля Алейник посетил с визитом Ватикан."Восьмого февраля Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. На полях мероприятия посол Беларуси провел краткую беседу с понтификом", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что в рамках визита состоялись также встречи с госсекретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином, председателем папского совета по содействию христианскому единству, кардиналом Куртом Кохом, а также с главой дипломатической службы Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. "Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе. По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога", - говорится в сообщении.В декабре 2020 года в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который на тот момент возглавлял Римско-католическую церковь в республике. До этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что глава католиков "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.
https://ria.ru/20201130/vatikan-1586989747.html
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html
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новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), белоруссия, ватикан

Минск и Ватикан подтвердили стремление активизировать сотрудничество

18:52 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии, посол при Святом престоле Сергей Алейник провел в Ватикане серию встреч и кратко пообщался с папой Римским Франциском, стороны подтвердили обоюдное стремление к активизации сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По ее данным, 8-9 февраля Алейник посетил с визитом Ватикан.
"Восьмого февраля Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. На полях мероприятия посол Беларуси провел краткую беседу с понтификом", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что в рамках визита состоялись также встречи с госсекретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином, председателем папского совета по содействию христианскому единству, кардиналом Куртом Кохом, а также с главой дипломатической службы Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. "Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе. По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога", - говорится в сообщении.
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В декабре 2020 года в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который на тот момент возглавлял Римско-католическую церковь в республике. До этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.
Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что глава католиков "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)БелоруссияВатикан
 
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