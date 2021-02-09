https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596645321.html

Иран рассмотрит выпуск российской вакцины от COVID-19 на экспорт

Иран рассмотрит выпуск российской вакцины от COVID-19 на экспорт

Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:52

2021-02-09T11:52

2021-02-09T11:58

персидский залив

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

иран

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива, заявил во вторник РИА Новости замглавы Минздрава Исламской республики, глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины"."Иран при совместной работе с российскими компаниями с учетом своего стратегического географического положения может обеспечить потребности как стран Персидского залива, с которыми у нас дружественные отношения, так и других стран восточного региона. Это будет беспроигрышное партнерство для всех, кто будет участвовать в этом процессе", - отметил заместитель министра.

персидский залив

россия

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персидский залив, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иран, в мире