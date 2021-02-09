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Иран рассмотрит выпуск российской вакцины от COVID-19 на экспорт
Иран рассмотрит выпуск российской вакцины от COVID-19 на экспорт
Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:52
2021-02-09T11:58
персидский залив
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
иран
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива, заявил во вторник РИА Новости замглавы Минздрава Исламской республики, глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины"."Иран при совместной работе с российскими компаниями с учетом своего стратегического географического положения может обеспечить потребности как стран Персидского залива, с которыми у нас дружественные отношения, так и других стран восточного региона. Это будет беспроигрышное партнерство для всех, кто будет участвовать в этом процессе", - отметил заместитель министра.
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персидский залив, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иран, в мире

Иран рассмотрит выпуск российской вакцины от COVID-19 на экспорт

11:52 09.02.2021 (обновлено: 11:58 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для экспорта в страны Персидского залива, заявил во вторник РИА Новости замглавы Минздрава Исламской республики, глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.
"Основным шагом в этом сотрудничестве с РФ является скорейшее удовлетворение потребностей Ирана в вакцинах, а следующая цель – это экспорт этих вакцин. Несколько иранских компаний после ознакомления с мощностями и инфраструктурой российского производителя подтвердили, что смогут обеспечить соответствующее качество и уровень производственного процесса вакцины", - сказал Шанесаз.
По его словам, "возможности иранских компаний помогут увеличить и расширить производственные мощности российской вакцины".
"Иран при совместной работе с российскими компаниями с учетом своего стратегического географического положения может обеспечить потребности как стран Персидского залива, с которыми у нас дружественные отношения, так и других стран восточного региона. Это будет беспроигрышное партнерство для всех, кто будет участвовать в этом процессе", - отметил заместитель министра.
 
Распространение коронавирусаПерсидский заливВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИранВ мире
 
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