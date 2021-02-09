Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596632587.html
Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:49
2021-02-09T11:33
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде.Девятнадцатого января Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что запрос еще не поступал.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но они еще не подавали заявки (в ближайшее время это может сделать J&amp;J).Таким образом, страны ЕС смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Есть план к концу лета привить около 70% европейцев. Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_250:0:2673:1818_1920x0_80_0_0_40065ea61ff99bced84cbf06e94802b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, экономика

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

10:49 09.02.2021 (обновлено: 11:33 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде.
Девятнадцатого января Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.
"Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", — пояснили в РФПИ.
Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что запрос еще не поступал.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но они еще не подавали заявки (в ближайшее время это может сделать J&J).
Таким образом, страны ЕС смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Есть план к концу лета привить около 70% европейцев. Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЕвросоюзЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
06:36Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
Лента новостейМолния