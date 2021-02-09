https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596632587.html

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:49

2021-02-09T10:49

2021-02-09T11:33

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде.Девятнадцатого января Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что запрос еще не поступал.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но они еще не подавали заявки (в ближайшее время это может сделать J&J).Таким образом, страны ЕС смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Есть план к концу лета привить около 70% европейцев. Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, экономика