Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
10:49 09.02.2021 (обновлено: 11:33 09.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе , и в Брюсселе ее получили, заявили РИА Новости в фонде.
Девятнадцатого января Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело для разработчиков "Спутника V" научную консультацию, после чего стало возможным подать заявку на регистрацию в ЕС. РФПИ сделал это через десять дней — 29 января.
"Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", — пояснили в РФПИ.
Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что запрос еще не поступал.
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В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, но они еще не подавали заявки (в ближайшее время это может сделать J&J).
Таким образом, страны ЕС смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. Есть план к концу лета привить около 70% европейцев. Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.