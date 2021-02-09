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Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС
Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС
Лекарственный регулятор Европейского союза — Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА — завершил консультирование разработчика российской вакцины от РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:17
2021-02-09T10:14
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Лекарственный регулятор Европейского союза — Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА — завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Собеседник пояснил, что процесс научного консультирования хорошо отлажен и призван облегчить компаниям "подготовку их программы разработки".Он также отметил, что ЕМА пока не получило заявку от Центра имени Гамалеи, а сроки можно обсуждать только после поступления запроса.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Они еще не подавали заявки, в ближайшее время это может сделать J&amp;J.Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других европейских странах.Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей.
https://ria.ru/20210209/sputnikv-1596611792.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа

Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

09:17 09.02.2021 (обновлено: 10:14 09.02.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Лекарственный регулятор Европейского союза — Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА — завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (на рынке ЕС. — Прим. ред. )", — сообщили РИА Новости в агентстве.
Собеседник пояснил, что процесс научного консультирования хорошо отлажен и призван облегчить компаниям "подготовку их программы разработки".
Он также отметил, что ЕМА пока не получило заявку от Центра имени Гамалеи, а сроки можно обсуждать только после поступления запроса.
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В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы препараты компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Они еще не подавали заявки, в ближайшее время это может сделать J&J.
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Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить более 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
Но в последние недели ЕС столкнулся с проблемами в поставках препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других европейских странах.
Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей.
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